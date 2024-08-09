В России «пока не будет» дополнительной мобилизации в связи с вторжением ВСУ в Курскую область и массированной атакой беспилотников на Липецкую область. Об этом сообщил корреспонденту RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Дополнительной мобилизации пока не будет, все идет в плановом режиме», ― сказал он.

Телеграм-канал «Война с фейками» включил сообщения о якобы объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации в подборку «главных фейков» о ситуации в Курской области. По версии паблика, дезинформацию распространяют «каналы из сетки ЦИПсо» и «ресурсы, которые решили увеличить трафик на хайпе».

В сообщениях о якобы объявленной мобилизации использовался скриншот выступления Путина в сентябре 2022 года.

«Никаких новых выступлений по указанной теме глава государства не делал», — отмечает «Война с фейками».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин тоже исключил возможность новой мобилизации на фоне вторжения в Курскую область. По его словам, «такой цели не ставится».

«У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник Генерального штаба», ― сказал Заварзин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Мнение о том, что атака ВСУ на Курскую область не приведет к мобилизации в России, также выразил военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок.

«На мой взгляд, наше военно-политическое руководство обойдется имеющимися в его распоряжении силами, войсками и всеми остальными средствами поражения», — сказал он в программе «Соловьев Live».

Вопрос о необходимости мобилизации должно решать руководство России и Курской области, отметил в разговоре с MSK1.ru полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с RTVI выразил мнение, что России нужно подготовить мобилизационный резерв после вторжения ВСУ в Курскую область, но «не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом».

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации «вообще никто не разговаривает, речи не идет».