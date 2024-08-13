В Курской области неделю продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона войсками ВСУ. К 12 августа под контролем украинских сил оказалось 28 населенных пунктов, заявил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Как развивалась ситуация в приграничье, какие выдвигались версии относительно целей вторжения, а также как менялись оценки и прогнозы властей и военных экспертов — в материале RTVI.

6 августа

Ночью накануне вторжения Курская область подверглась обстрелам и массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Утром врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы украинскими военными, отметив, что погранслужба ФСБ и российские войска «не допустили» этого.

ФСБ в кратком релизе заявило о «вооруженной провокации» в Курской области и принятых мерах по «отражению вооруженной агрессии».

Первое подтверждение Минобороны о боях на границе поступило в 17:05. Ведомство сообщило, что в атаке на позиции российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня участвовало «до 300 боевиков» при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

Спустя два часа Минобороны отчиталось о том, что «украинская ДРГ» понесла потери и «отступила на свою территорию», а часть боевиков пыталась закрепиться на примыкающей к границе территории, где «была заблокирована». Врио губернатора Курской области в свою очередь назвал ситуацию на границе напряженной, но контролируемой.

Позже Минобороны отредактировало свое сообщение, убрав из него упоминание о диверсантах и их отступлении. В обновленной версии поста говорится, что «противнику наносится огневое поражение».

Z-каналы, часть которых сначала оценивали прорыв в Курской области как диверсию, к вечеру начали сомневаться, что речь идет о ДРГ.

«Если прет десяток танков и два десятка БМП при поддержке БУКов, БПЛА и артиллерии — это не ДРГ», — отметил военный блогер Сергей Колясников (Zergulio).

Телеграм-канал «Рыбарь» Михаила Звинчука в вечерней сводке сообщил о продвижении ВСУ в Суджанском и Кореневском районах, отметив, что «ожидать скорого прекращения атак не стоит». К ночи, по его данным, ВСУ удалось закрепиться в приграничной зоне и занять три населенных пункта ― Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

7 августа

Минобороны заявило, что продвижение ВСУ вглубь российской территории «не допущено», а операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вторжение украинских войск, назвав его «масштабной провокацией».

Первые реакции последовали и со стороны Запада. В Госдепартаменте США «операцию» ВСУ назвали суверенным решением Украины, а в Белом доме пообещали запросить разъяснения у Киева.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что в нападении на Курскую область участвовали до 1 тыс. украинских военных. Их целью генерал назвал захват участка Суджанского района. Он заявил, что движение ВСУ вглубь территории остановлено и пообещал завершить операцию «разгромом противника». Это было единственное публичное выступление Герасимова с начала вторжения в Курскую область.

Военные блогеры в свою очередь заявили о продвижении ВСУ. Телеграм-канал «Два майора» утверждал, что украинские войска продвинулись на глубину 15 км и «присутствуют» в 11 населенных пунктах. «Рыбарь» сообщил о захвате газоизмерительной станции «Суджа», через которую проходит транзит газа в Европу.

Позже в z-каналах появилась информация о заходе ВСУ в саму Суджу и частичном контроле украинских военных над городом. Мэр Суджи Виталий Слащев это не подтвердил, но назвал обстановку «очень напряженной».

В военных пабликах также появились предположения, что украинские войска нацелены на захват Курской АЭС в городе Курчатове. На фоне этих сообщений Росгвардия отчиталась о принятии дополнительных мер безопасности для защиты электростанции. К вечеру в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации для «ликвидации последствий захода <…> вражеских сил».

Одним из самых громких событий под конец дня стало известие о ранении военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Изначально сообщалось, что он погиб в результате удара дрона по его автомобилю. Позже выяснилось, что журналист выжил и госпитализирован.

К исходу дня обстановка в Суджанском и Кореневском районах, по оценке «Рыбаря», осталась «достаточно тяжелой». При этом «удалось остановить набеги» ДРГ и «не допустить дальнейшего широкого продвижения».

8 августа

Минобороны сообщило о продолжении боев в Суджанском и Кореневском районах, повторив, что «продвижения противника не допущено». Отдельные попытки прорваться вглубь Курской области пресекаются, добавили в ведомстве.

«Рыбарь» в свою очередь заявил, что «масштаб кризиса ширится». К вечеру 8 августа, по данным канала, ВСУ сохраняли «устойчивый контроль» над Гончаровкой и западной Суджей. «Агентство»* на основе сообщений российских телеграм-каналов сделало вывод, что зона боевых действий в Курской области «расширилась до 430 кв. км».

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил глубину прорыва ВСУ в 10 км. По его словам, украинские военные зашли в «несколько населенных пунктов», но «никакого необратимого процесса нету, ничего сверхъестественного <…> не произошло».

В Киеве впервые высказались о целях вторжения в Курскую область. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил действия ВСУ стремлением усилить позиции украинской стороны на переговорах.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на события в Курской области призвал начать наступление на Киев и Одессу. По его словам, «с этого момента» российская военная операция «должна приобрести открыто экстерриториальный характер».

С начала вторжения в Курскую область эвакуация была объявлена в шести районах региона: 9 августа вывозить людей начали из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов, 10 августа — из Хомутовского, 12 августа — из Беловского, 13 августа — из Большесолдатского. Также эвакуируют жителей Краснояружского района соседней Белгородской области.

9 августа

Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера. Российские войска пресекли попытки рейдов вглубь российской территории, а также поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи, сообщило Минобороны.

В Курскую область начали прибывать российские резервы, артиллерия и тяжелая техника для наращивания сил.

«Рыбарь» отметил «заметно возросшее» присутствие российских войск в Суджанском и Кореневском районах. По мере прибытия подкреплений линия фронта «устаканилась», но активные боестолкновения в приграничье продолжаются и говорить о стабилизации обстановки преждевременно, добавил канал.

Одним из центральных событий дня стало поражение российской военной колонны в Рыльском районе Курской области, о котором сообщили военные телеграм-каналы. Они предположили, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS и сообщили о потерях. Минобороны не подтверждало эту информацию.

Днем украинские каналы распространили видео, согласно которому ВСУ якобы взяли под контроль Суджу, однако z-паблики и глава города Виталий Слащев это не подтвердили.

В телеграм-каналах также появилась информация о готовящейся обороне Курской АЭС. Военкоры рассказали о работе ПВО над Курчатовым, власти города заверили, что станция работает в штатном режиме.

Вечером Курчатов остался без электроэнергии после падения обломков беспилотника на транформаторную подстанцию. К утру 11 августа подачу света восстановили.

По подсчетам «Агентства»*, к исходу дня 9 августа общая площадь, на которой шли бои в Курской области, превысила 660 кв км.

10 августа

На пятые сутки вторжения ВСУ в Курской и еще двух приграничных областях ― Брянской и Белгородской ― ввели режим контртеррористической операции (КТО). Военные телеграм-каналы назвали его самым масштабным в российской истории «и по площади, и по количеству охваченного населения» (около 4 млн человек). Врио губернатора Курской области связал введение КТО с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

«Росатом» заявил о «значительном усложнении» ситуации вокруг Курской АЭС и предупредил МАГАТЭ об опасности ударов по станции со стороны ВСУ.

На фоне боев в Курской области Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Украиной.

Минобороны России сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в районах Курской области, а также отчиталось об авиаударах по скоплению украинских военных в приграничье. Также ведомство рассказало об уничтожении «Искандером-М» командного центра подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Удары наносились по группам украинских военных в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки, Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово.

По данным «Рыбаря», ВСУ попытались расширить зону контроля и перейти в наступление, но группа была обнаружена и рассеяна огнем артиллерии. Российские войска отбили попытки ВСУ продвинуться в Коренево, Льгове и к юго-востоку от поселка Каучук, а также вернули контроль над селом Мартыновка под Суджей, писали военные каналы.

По оценке «Агентства»*, которая основывалась на сообщениях Минобороны, z-пабликов и данных спутников NASA, к вечеру 10 августа зона боевых действий в Курской области сократилась до 650 кв. км.

11 августа

Ночью на многоквартирный жилой дом в Курске упали обломки украинской ракеты, 15 человек пострадали.

ВСУ пытались прорваться в Беловский район Курской области а также вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Последний ― самая дальняя точка от границы, где проходили бои (Кореневский район, около 28 км до границы). Во всех случаях попытки прорыва были пресечены, заявило Минобороны. В районах Старой Сорочницы, Коренева, Суджи и Борков были нанесены удары по скоплениям украинских сил.

«Рыбарь» сообщил о возведении новой линии обороны к югу от Курчатова, чтобы «не допустить прорыва украинских формирований в случае ввода резервов и дальнейшего продвижения». К исходу воскресенья канал оценил обстановку на курском направлении как напряженную, но «относительно стабильную».

Общая площадь боевых действий, по утверждению «Агентства»*, составляла до 720 кв. км.

12 августа

Согласно сводке Минобороны, ВСУ за сутки предприняли семь атак в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево, все они были отражены. Попытки мобильных украинских групп прорваться на бронетехнике вглубь российской территории в районе Каучука тоже не удались, заявили в ведомстве.

Российская авиация и артиллерия наносила удары по скоплениям ВСУ в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

Президент России провел совещание по ситуации в Курской области. Он назвал главной задачей Минобороны «выдавить, выбить противника с наших территорий», а затем совместно с погранслужбой обеспечить надежное прикрытие границы.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Путину, что ВСУ проникли на 12 км вглубь Курской области и контролируют 28 населенных пунктов региона. Судьба около 2 тыс. жителей остается неизвестной, с начала вторжения в регионе погибли 12 человек, 121 был ранен.

Украинский президент Владимир Зеленский впервые официально подтвердил, что Киев проводит «операцию» в Курской области. По его словам, это «чисто вопрос безопасности для Украины».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на заседании ставки, что под контролем Киева якобы находится около 1 тыс. кв. км российской территории. Z-каналы назвали эти данные «очень и очень преувеличенными».

По данным «Рыбаря», украинские войска пытаются «расширить вклинения вглубь российских территорий» на курском направлении, при этом в Сети появляется «все больше кадров, демонстрирующих успешное поражение российскими войсками бронетехники и личного состава ВСУ».

В районе Коренево и Толпинского российские войска отразили попытку ВСУ «проломить оборону», в Суджанском районе обстановка остается «стабильно напряженной», пишет канал. По утверждению «Рыбаря», ВСУ смогли занять населенный пункт Спальное и прорвались к деревне Гирьи. При этом атака на Гирьи обернулась для Киева «самыми значительными зафиксированными на текущий момент единовременными потерями личного состава и техники», отметил телеграм-канал.

В уголовном деле по факту вторжения в Курскую область появились фигуранты: командующие 22-й отдельной механизированной бригадой и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство, заявили в Следственном комитете.

The Economist: ВСУ бросили в Курскую область самые боеспособные силы 13 августа Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что обстановка в зоне боевых действий в Курской находится под контролем. «Большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Минобороны отчиталось об отражении атак украинских военных в районах Общего Колодезя, Снагости, Каучука и Алексеевского и Мартыновки. В сводке ведомства говорится о нанесении поражения ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. «В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», взято в плен шесть боевиков ВСУ», — указывается в сообщении.

По данным «Рыбаря», ВСУ «проявляли активность» в районе Снагости, Коренево и Мартыновки, однако «продвинуться нигде не смогли». В то же время украинская сторона «не отказывается от попыток продвижения» в направлении Рыльска, Льгова и Курчатова, пишет Звинчук. Кроме того, по информации канала, массированному обстрелу подверглось Теткино.

«С учетом паттерна действий противника, вероятность открытия еще одного участка фронта по-прежнему вовсе ненулевая. <…> Статус Суджи по-прежнему неясен — судя по отсутствию свежих кадров по обе стороны фронта, полного контроля над городом нет ни у ВС РФ, ни у ВСУ», — передает Звинчук.

По подсчетам Минобороны на 13 августа, всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.

Версии о целях нападения

За неделю попыток прорыва ВСУ в Курскую область российские военные, политики и эксперты озвучили несколько версий возможных целей Киева:

взять под контроль газораспределительную станцию в Судже, через которую идет транзит газа из России через Украину в Европу;

захватить участок территории Суджанского района;

продемонстрировать боеспособность ВСУ, чтобы заручиться поддержкой Запада;

отвести внимание от неудач ВСУ на фронте, попытаться достичь «хоть какой-то победы»;

вынудить к переброске российских военных с других направлений;

попытаться создать выгодные переговорные позиции;

захватить Курскую АЭС в Курчатове и применить «атомный шантаж».

Президент России Владимир Путин на совещании 12 августа заявил, что Киев, «судя по всему <…>, стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем». Президент дал понять, что переговоров «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики», быть не может.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что атака на Курскую область может быть провокацией в попытке вынудить Россию ответно бить по мирным целям на Украине. Он заявил, что этого с российской стороны не будет.

Как менялись заявления властей и военных экспертов

6 августа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник:

Прорыва не было, они не прорвали границу, наши пограничники не дали возможности проникнуть на российскую территорию.

Они применили артиллерию, дроны по мирным домам — все в их духе. С мирными жителями воевать легче, и они этими действиями пытаются компенсировать неудачи на фронте.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин:

То, что в этот раз наши военные дали жесткий и конкретный отпор этой группе авантюристов и террористов, это очень позитивно. Это урок для других украинских «деятелей» думать, прежде чем они устраивают подобного рода террористические провокации.

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова:

Попытка прорыва российской границы ожидаемо закончилась разгромом ВФУ [вооруженных формирований Украины]. Сомневаюсь, что стремительно сбегающие обратно на территорию Сумской области выжившие террористы успели заснять сколько-нибудь приемлемый контент для своих кукловодов. Такие подлые поползновения противника свидетельствуют только об одном — о бессилии и невозможности переломить ход боевых действий на поле боя.

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин:

Противник так никуда и не продвинулся, его замысел по захвату нескольких сел был сорван.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин:

Все больше и больше нарастает неверие в успех киевского режима. Такая ситуация уже была на Белгородчине. Побили их там нормально, они обречены на поражение. Сейчас силами артиллерии, авиации они будут разгромлены. 300 человек — это не так много. Решили они такими силами сделать пиар. Это было ожидаемо, потому что мы хорошо приготовились.

7 августа

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина:

МИД РФ заявляет, что это — теракт. Однако данный теракт осуществляется в масштабе общевойсковой операции. На мой взгляд, речь идет об очень серьезном вызове, требующем адекватной реакции всего нашего государства.

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев:

Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум, Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь. <…> После безусловного отражения атаки на Курскую область продвижение наших войск ускорится. Мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на эту операцию.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров:

По моему мнению, нападение на Курскую область — это не боевая операция. И все это закончится в итоге для киевского режима большим пшиком <…> Думаю, что события в Курской области могут стать точкой разгрома и подавления украинских вооруженных сил. Напомню, что в прошлом именно эта область становилась местом, где произошло переломное сражение против Гитлера, — на знаменитой Курской дуге. В итоге, полагаю, довольно быстро этот эпизод СВО завершится в нашу пользу — сомнений никаких нет.

Военный публицист Владислав Шурыгин (телеграм-канал «Рамзай»):

В этом случае мы имеем дело с тем самым наступом, о котором мы говорили. Мы последние два месяца говорили о том, что Украина <…> пойдет в наступление, мы обсуждали, что примерно пять бригад у них в резерве находятся, причем эти бригады не просто свежие, а как минимум три — еще формирования прошлого лета, которые тогда не были задействованы. Сегодня мы увидели, что Украина эти козыри начала выкладывать.

То, что они начали вводить в бой свой главный резерв наступа, говорит о том, что они в любом случае будут теперь наступать, потому что сбегать туда-обратно — это слишком дорого.

Председатель президиума организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой:

У бойцов ВСУ билет в один конец, шансов вернуться живыми очень мало. Эту операцию можно назвать «ва-банк», так как в ней участвуют резервы Киева, элита, которую берегли только для крайнего случая, но задействовали в бессмысленной авантюре. Сутки, максимум двое, окончательно все прояснят.

8 августа

Командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский:

На мой взгляд, противник совершил большую ошибку. <…> Собрать кулак на конкретном, не вовлеченном в боевые действия участке, и давануть, теряя живую силу и технику — чуда из себя не представляет и о реальном потенциале не говорит. Реальный потенциал уже давно просчитан и принят к сведению. <…> Но зато это заставило российское общество по-другому смотреть на ситуацию, и вместо паники усилило справедливое желание сломить врага и покончить с угрозой с его стороны.

Военный эксперт Алексей Суконкин:

Для ВСУ очень тяжелая ситуация. Ресурсы России несоизмеримы, Киев пошел ва-банк, они сделают все, чтобы хотя бы рота дошла до Курчатова.

Председатель правления организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов:

Это действительно войсковая операция [ВСУ]. Это не прорыв ДРГ — диверсионно-разведывательных групп. Это не диверсия, это не «тиктокеры», которые зашли просто пофотографироваться у зданий с табличками госучреждений на нашей территории и уйти. Это серьезная войсковая операция ВСУ, которая разворачивается на территории нашей Курской области.

Возможно, ВСУ там каким-то образом окопаются и будут держать оборону, не знаю — неделю, две, месяц, два месяца, пока мы их оттуда будем выбивать и все-таки выбьем, я в этом уверен. Перспектив у ВСУ я здесь я не вижу. Они никуда не денутся. <…> Они и до Курска не дойдут. Сейчас ситуация не критичная, но тревожная.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов:

Реально никакого необратимого процесса нету, ничего сверхъестественного не произошло. <…> Да, ребята погибли, есть такое дело. Да, в несколько населенных пунктов противник зашел, <…> потому что там у нас не было никаких ни сил, ни средств, ни ресурсов. <…> Противник, получается, прошел между нашими опорными пунктами российскими, где дистанции были просто огромные, и потом рывком хорошо углубился внутрь нашей территории. <…> Ситуация тяжелая, но она не критическая.

Мне кажется, что у этого события есть хозяин, у него есть фамилия, имя, отчество. Я так думаю, что Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение.

Военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко:

Военное положение в областях, прилегающих к границе, — вещь обоснованная. Но если оно будет на территории всей страны, к чему это приведет? Я не думаю, что это повысит авторитет власти, а в результате мы получим новое поколение релокантов. Всеобщая мобилизация? <…> Точно нет.

9 августа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев:

На Курскую область брошены серьезные силы и средства противника. Надо трезво смотреть на ситуацию, это не ДРГ, быстренько выгнать их не получится. <…> Если говорить о целях и задачах ВСУ, то они все еще не ясны, но, к сожалению, определенная территория нашей страны на сегодня оккупирована врагом. Это реалии.

Проблема в том, что для нашей группировки прикрытия госграницы это стало неожиданностью. <…> Если ВСУ два месяца к этому готовились, то как мы этого не видели? <…> На сегодня сложилась нехорошая ситуация, когда совершенно неочевидны дальнейшие действия противника.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа:

Пока нет окончательной, проверенной информации о том, кто именно принимает участие в атаке на Курскую область. Есть и поляки, прибалты, теперь, наверное, появились грузины. <…> Наверняка есть и специальные подготовленные боевики, команды, куда входят и иностранные легионы, наемники. Во всем этом нужно разбираться.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

Полагаю, что наше командование приняло решение не выдавливать, а полностью уничтожать всю эту банду, которая проникла в Курскую область. <…> Все зависит от того, как закрепился противник, какие у него силы на закреплении. Но уже точно, что их там около 8-9 тысяч. Поэтому, думаю, что в ближайшую неделю-полторы операция может завершиться полным разгромом вторгшегося противника.

Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов:

Идет активное выдавливание противника с наших территорий, в ближайшее время выведут все вошедшие подразделения. <…> В любом случае хуже не становится, просто идут бои на вытеснение вражеской группировки.

10 августа

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов:

Вот это есть как раз та решающая битва, о которой я всегда говорил. <…> После этой битвы Украина падет. Это падет не Украина, а весь блок НАТО, вся Европа и Америка, которые поддерживают Украину. Падут они все вместе взятые.

Военный эксперт, основатель портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев:

Тактика [ВСУ в Курской области] не нова. Мы с ней встречались во время неожиданного наступления ВСУ, которое было в Харьковской области в свое время, когда мобильные группы через нашу оборону проникли достаточно быстро, провели стремительное продвижение вперед, не задерживаясь на опорных пунктах.

В принципе, мы сейчас наблюдали практически то же самое продвижение, когда опорный пункт, любая линия обороны сковываются боевыми действиями, но не уничтожаются, а основные мобильные силы двигаются дальше и таким образом добиваются контроля над достаточно протяженными автотрассами либо местностью, не вступая в связывающие, замедляющие продвижение бои.

11 августа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев:

Я был в Курской области, я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? <…> Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск. <…>

К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки. Они в последнюю очередь обеспечивались всем необходимым. У нас никто не любит правды в докладах. У нас всех хотят все слышать, что все хорошо.

Надо просто взять и посмотреть все директивы, боевые распоряжения и донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что нет ничего, как это было еще 10 лет назад, к сожалению, никто не хочет ставить свою подпись, брать персональную ответственность.

Председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов:

Инициативу противник, к сожалению, не теряет. Хотя на нескольких направлениях, в частности в сторону Рыльска, Коренево, продвинуться ему не удается благодаря тому, что подошли наши резервы и укрепили тех, кто стоял на позициях в первый день вторжения. Но к противнику тоже подходят резервы, на курском направлении задействовано, по некоторым оценкам, три-четыре бригады. Говорить, что мы уже всех победили, будет преждевременно.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин:

Мы, как обычно, варим щи из топора (точнее, кувалды). Противник нас опередил с созданием нового рода войск и провел его «презентацию» в ходе вторжения в Курскую область. <…>

Ответить нам есть чем. <…> Есть талантливые команды разработчиков, есть технические центры, развернутые в прифронтовых районах, есть высококлассные подразделения операторов БПЛА. Теперь надо это все соединить и отформатировать в ударные беспилотные силы как новый род войск ВС РФ. Параллельно создать соответствующие органы военного управления — заказывающие и довольствующие.

12 августа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник:

Андрей Гурулев совершенно прав. Должно быть огневое прикрытие, чтобы не дать возможности противнику разминировать поля с помощью техники или саперов. Если есть огневое прикрытие, то надо еще подойти к этим минным полям.

Депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов:

Мы регулярно постоянно выезжали в войска, стоящие на границе, выезжали с продуктами питания, с предметами первой необходимости, даже с квадрокоптерами, и определенным вооружением помогали им, и так далее, и так далее.

И разговаривая с солдатами, молодыми ребятами, срочниками, кстати, которые там стоят, — конечно, многие сетовали на недостаточность вооружения, слабость вооружения и так далее. Но мы были уверены, что за время подготовки и формирования оборонительного рубежа, который Курскую область должен от Сумской области отличать, все уже было подготовлено. Ну, по крайней мере, у нас уверенность сохранялась в том, что выводы сделаны и, соответственно, министерство обороны и власти сформировали линию обороны.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков:

Ставка была сделана на внезапность и прорыв на оперативную глубину, то есть более 50 км от наших границ. Сейчас бои идут в тактической зоне, то есть можно сказать, что целей своих они не достигли, максимальное продвижение подразделений ВСУ составило примерно 14-20 км. То есть цели и задачи выполнены не были. <…>

Сейчас киевский режим перешел к созданию медийной картинки с приграничных участков. Украинские формирования, действующие сейчас в приграничье, теряют большое количество техники, личного состава, все попытки прорыва вглубь оканчиваются провалом. ВСУ задействует тактику использования ДРГ, которые на несколько часов могут войти в приграничный поселок, создать из этого фейковую новость о захвате, а затем отступить при приближении наших подразделений.

Военный эксперт Андрей Клинцевич:

В конце августа — начале сентября, я думаю, будет еще крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Будут пытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Возможно, часть этого наступления уйдет в сторону Запорожской АЭС. <…>

И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте и которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или Херсонскую области.

13 августа

Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский:

Замысел, видимо, был обычным: попробовать на разных направлениях, а потом сконцентрироваться на том, где пойдет. Первоначальный успех на Курском направлении взвинтил ажиотаж до предела и лишил трезвомыслия, потребовав переброски значительных боеспособных сил. Таким образом наступательных ресурсов для другого направления, скорее всего, не осталось.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов