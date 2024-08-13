Власти Льгов в Курской области опровергли информацию о том, что Вооруженные силы Украины дошли до города и якобы находятся в 15 км от Курской АЭС, говорится в телеграм-канале городской администрации.

«Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое «продвижение» вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями», — сказано в сообщении.

В администрации отметили, что «самопальный указатель получился маленький, куцый и закрепленный только на одной ножке, в то время как настоящие знаки, сделанные по ГОСТу и не только больше по размеру, но и крепятся на двух опорах».

Власти города предложили убедиться в этом, «посмотрев местность на гугл-панорамах»

Город Льгов является административным центром района, находится в 65 км от Курска и в 26 км от Курчатова. Рядом с Курчатовым расположена Курская АЭС. 9 августа мэр Курчатова говорил о боях в нескольких десятках километров от города.

Вторжение в Курскую область началось рано утром 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией».

Утром 13 августа Минобороны России сообщало, что экипажи Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Накануне в ежевечернем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия возглавляемой им страны проводит «операцию» в Курской области. Он распорядился, чтобы Минобороны Украины, а также МИД составили перечень необходимых действий Киева, которые бы позволили украинскому руководству получить разрешение от зарубежных партнеров использовать западное дальнобойное оружие.