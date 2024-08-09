Российская армия уже третий день отбивает вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область. Из приграничных селений массово эвакуируются местные жители. Один из них, Виктор из поселка Коренево, который 9 августа приехал в пункт временного размещения в соседнюю Орловскую область, рассказал RTVI, как он выбирался под пулеметные очереди и атаки дронов.

По словам Виктора, после начала вторжения ВСУ связь в Коренево появлялась эпизодически, ее практически не было. Незадолго до появления ВСУ, рассказывает он, в поселке начали появляться странные люди на велосипедах. «Походу, диверсанты в гражданских одеждах, — говорит Виктор, — совершенно не наши люди, которые, видимо, координировали все движения».

По его словам, в Коренево он оставался до последнего момента.

«Все надеялся, что пронесет. Потому что [остались] животные, кошки, собаки, — многие [люди, хозяева] уехали — нужно было кормить, бросать было нельзя. Люди оказались предоставлены сами себе. Заправки были закрыты, бензин накануне перестали давать, машины у людей встали. С администрации отправили два автобуса, и то люди как-то узнали самостоятельно, что их отправляют.

Всем сказали, что все хорошо, все под контролем, оставайтесь на месте, никуда не надо ехать. Но оказалось все по-другому. В последний момент просто уже людей убивали на трассе, расстреливали коптеры, догоняли, и люди оказались предоставлены сами себе», — рассказал Виктор.

По его словам, сам он накануне пошел к товарищу кормить животных. К этому моменту ВСУ подошли практически вплотную к его поселку. «Стали лупить по поселку. Танк лупил через меня, везде летели снаряды. Автоматные очереди уже были на соседней улице», — рассказал собеседник RTVI. Его знакомый из Курска убедил мужчину уезжать и сам приехал за ним в Коренево.

«По поселку мы сваливали со скоростью 200 км/ч. За нами гнались коптеры, лупили пулеметы и прочее. Слава богу, пронесло», — рассказал Виктор.

По его словам, сегодня в Коренево начали работать российские военные и постепенно выдавливать противника, который рассредоточился по пустующим домам «группами по 14-15 человек».

О заходе ВСУ в Кореново ДРГ ВСУ сообщали 7 августа телеграм-каналы «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука и военкора Юрия Котенка. Как уточнял “Рыбарь”, атаку ВСУ удалось отразить и «украинские формирования с потерями отступили на исходные позиции». 8 августа канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что украинская сторона «начала новый штурм Коренево»: штурмовая рота на 15 бронемашинах прибыла к поселку, высадила десант и под прикрытием огня пошла в атаку, которая была отбита. В Минобороны не комментировали бои в Коренево.

Курская область подверглась масштабной атаке ВСУ 6 августа. Бои в приграничье продолжаются до сих пор. 9 августа Минобороны России сообщало, что ВСУ при нападении на регион за три дня потеряли до 945 солдат и 102 единицы техники. О российских потерях официально не сообщается. 8 августа временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий заявил, что среди мирных жителей в результате атак ВСУ погибли четыре человека. В регионе введен режим ЧС федерального характера.