Попытки украинских военных прорваться через российскую границу имеют единственной целью стремление «заявить о себе как о дееспособной силе», заявил «Ленте.ру» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Отражение российскими войсками попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 6 августа он назвал «уроком для украинских “деятелей”».

«То, что в этот раз наши военные дали жесткий и конкретный отпор этой группе авантюристов и террористов, это очень позитивно. Это урок для других украинских “деятелей” думать, прежде чем они устраивают подобного рода террористические провокации», — сказал сенатор изданию.

Он выразил надежду, что эффективное отражение этих попыток «повлияет на умы и подходы руководства Украины».

«Других методов, к сожалению, уже не осталось», — заключил Красин.

Днем 6 августа Минобороны России отчиталось, что войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ «отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику» в районе границы Курской области, а также по резервам на территории Сумской области Украины.

По данным военного ведомства, в попытке прорыва с украинской стороны участвовали до 300 военных из 22-й механизированной бригады ВСУ. Атака предварялась огневой подготовкой и сопровождалась поддержкой 11 танков и более 20 боевых бронированных машин, говорится в сообщении Минобороны.

«В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения», — заявили в военном ведомстве.

До этого о «мерах по отражению вооруженной агрессии» ВСУ в Курской области сообщила ФСБ. Действия украинской стороны в спецслужбе назвали «вооруженной провокацией».

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о безуспешных попытках украинских военных проникнуть на территорию региона через Суджанский и Кореневский районы.