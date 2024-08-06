ФСБ России сообщила, что пограничные подразделения совместно с военными утром 8 августа приняли «меры по отражению вооруженной агрессии» ВСУ в Курской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы.

«Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — заявили в спецслужбе.

Другие подробности произошедшего в пресс-релизе ФСБ не приводятся.

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о безуспешных попытках украинских военных проникнуть на территорию региона через Суджанский и Кореневский районы. По данным телеграм-канала «Два майора», ВСУ пытались атаковать на направлениях Николаево-Дарьино ― Дарьино, автомобильный пункт пропуска «Суджа» — Гоголевка и в направлении государственная граница — деревня Куриловка.

Mash утверждает, что в попытке прорыва границы в Суджанском районе участвовали около 100 диверсантов на тяжелой технике. «Архангел спецназа Z» пишет, что в «вооруженной провокации» были задействованы 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, военные теробороны, «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) и подразделения борьбы с БПЛА.

По данным Mash, при отражении атаки ВСУ потери украинской стороны составили 20 человек, еще 50 ранены. Телеграм-канал пишет, что в результате попытки прорыва погиб один мирный житель — 24-летняя жительница города Суджа, которая получила серьезные ранения во время артобстрела. «Ее госпитализировали, в больнице врачи констатировали смерть», — говорится в публикации.

Попытка прорыва в Курскую область сопровождалась массированной атакой беспилотников, власти неоднократно предупреждали жителей об опасности атаки с воздуха. Утром 6 августа Минобороны России сообщило об уничтожении над регионом средствами ПВО 13 дронов самолетного типа. По данным Смирнова, в регионе за ночь было сбито не менее 26 БПЛА. В результате обстрела города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей, сообщил врио губернатора.

Днем 6 августа Смирнов заявил о сложной, но контролируемой ситуации в регионе после воздушных атак ВСУ.

* запрещенная в России террористическая организация