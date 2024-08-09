Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в течение «двух-трех дней». Об этом он заявил изданию «Чечня сегодня».

«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», — сказал глава республики.

Подробности в материале не приводятся. Военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad) предположил, что Кадыров имел в виду сроки «подхода основных резервов».

Минобороны России сообщило 9 августа, что в Курскую область направлены артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника для наращивания сил, ведущих бои с ВСУ в Суджанском районе.

В составе колонн ― реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, а также автомобили «Урал» и КамАЗ, передает телеканал «Звезда».

Минобороны также показало видео движения колонн военной техники в Курской области.

В Суджанском и Кореневском районах Курской области «заметно возросло» присутствие российских войск, пишет со ссылкой на наблюдателей телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука.

По его данным, российские войска также увеличили интенсивность ударов по приграничным районам Сумской области, где «сохраняется значительная концентрация украинских сил».

«При этом делать выводы о стабилизации ситуации сильно преждевременно — бои в Курской области продолжаются, противник вводит новые силы и пока обладает возможностью удара на другом участке государственной границы», — утверждает «Рыбарь».

Рожин соглашается с оценкой Звинчука, но отмечает, что в последние сутки «появились признаки изменения динамики боевых действий.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа, спустя три дня в регионе ввели режим ЧС федерального характера. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов.

По данным Минобороны к полудню 9 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. Попытки рейдов украинских подразделений вглубь российской территории пресекались, добавили в ведомстве.