Около 800 тысяч украинских мужчин «ушли в подполье», чтобы избежать мобилизации, — то есть переехали жить в другое место и устроились на работу с оплатой наличными, заявил Financial Times (FT) глава украинского парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По словам депутата Верховной рады, после начала боевых действий мобилизация и эмиграция лишили украинские компании от 10% до 20% штата, и в будущем ситуация в кадровой сфере станет еще хуже — настолько, что некоторым предприятиям придется закрыться.

«Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы», — считает Наталуха.

FT пишет, что занимающиеся поиском призывников военные сосредоточились на сотрудниках промышленных компаний, в том числе имеющих бронь для определенной доли штата.

В пример издание приводит производителя бесшовных труб и железнодорожной продукции Interpipe, признанного стратегическим в металлургической отрасли — с освобождением половины работников от военной службы. Однако, как утверждает директор завода по персоналу Виталий Пахомов, работа идет «на пределе» из-за кадрового дефицита, который на некоторых участках производства достигает 25%. Ранее он призывал ввести для металлургов стопроцентное бронирование.

Дмитрий Наталуха является соавтором законопроекта об «экономическом бронировании», предусматривающего отсрочку для сотрудников предприятий, оплачивающих повышенный военный сбор — 20 тысяч гривен ($487) ежемесячно.

Еще один зарегистрированный в Верховной Раде законопроект предлагает предоставлять бронь сотрудникам, зарабатывающим от 35 тысяч гривен (около $916) в месяц. По данным Госстата Украины, в 2023 году средняя зарплата в стране составляла 17,4 тысячи гривен (порядка $456).

Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич утверждал, что закон об «экономическом бронировании» обязательно будет принят на Украине «в каком-то виде».

Опрошенные FT юристы оценили эту перспективу скептически, заявив, что при наличии денежных средств человек и сейчас может избежать призыва. Наталуха признал, что с начала российской военной операции украинцы тратят от 700 млн до 2 млрд гривен в год на покупку документов об освобождении от призыва.

С мая, когда на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, Киев ежемесячно набирал на службу в ВСУ до 30 тысяч человек, писала в июле The New York Times (NYT) со ссылкой на трех военных экспертов. По их словам, это вдвое-втрое больше, чем минувшей зимой, и ситуация «немного улучшается» по сравнению с концом 2023 года, когда ощущалась острая нехватка личного состава, но потребности по-прежнему превышают число новобранцев.

В июне глава украинского Центробанка Сергей Николайчук заявил в интервью Bloomberg, что страна ведет битву «на истощение», и «очень сложно выбирать между маслом и оружием». По сравнению с 2021 годом украинская промышленность уже потеряла 27% объема производства, но это падение продолжится, если не решить проблему кадрового дефицита, сообщил Николайчук.

Незадолго до этого NBC News опубликовало статью о проблемах, возникших у украинских властей с пополнением рядов ВСУ. В начале российской военной операции добровольцы выстраивались в очередь, чтобы попасть на фронт, но теперь «этот пыл утих, и нехватка бойцов стала проблемой, которая может решить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить поддержку Запада», убежден автор материала.