С мая, когда на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, Киев ежемесячно набирал на службу в ВСУ до 30 тыс. человек. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на трех военных экспертов, которым известны показатели.

По словам источников издания, это в два-три раза больше, чем зимой. Ситуация «немного улучшается» по сравнению с концом 2023 года, когда ощущалась острая нехватка личного состава, но потребности по-прежнему превышают число новобранцев, сообщил NYT офицер службы связей с общественностью 65-й бригады ВСУ Сергей Скибчик.

Представитель 33-й механизированной бригады Назар Войтенков заявил, что в июле его подразделение получило больше солдат, чем в начале года. По его словам, бригада провела для новобранцев дополнительную недельную тренировку, так как после одной лишь базовой подготовки «они не готовы сражаться».

По словам украинских чиновников, солдат и военных аналитиков, новый виток мобилизации пока не привел к значительному усилению ВСУ на поле боя. Многие призывники проходят длительное обучение перед поступлением на фронт, а некоторые новобранцы физически не готовы к бою, говорят военнослужащие.

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил изданию, что ситуация с мобилизацией «значительно улучшилась», но отказался назвать цифры.

В конце июля Верховная Рада в 12-й раз продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию на Украине. Соответствующий законопроект внес президент Владимир Зеленский.

С 1 августа некоторые категории граждан Украины лишатся права на отсрочку от мобилизации. Среди них студенты и аспиранты на вечернем или заочном обучении, многодетные отцы, имеющие задолженность по алиментам, сотрудники структур Минобороны, ограниченно годные.