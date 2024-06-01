На Украине начинает ощущаться нехватка не только бойцов для пополнения рядов ВСУ, но и рабочей силы, пишет Bloomberg. Кадровый дефицит снижает производительность заводов и в конечном итоге может сказаться на обороноспособности страны, считает агентство.

Глава украинского Центробанка Сергей Николайчук заявил в интервью Bloomberg, что страна ведет битву «на истощение», и «очень сложно выбирать между маслом и оружием».

По оценке агентства, кадровая проблема на Украине будет усугубляться и дальше по мере продолжения российской военной операции, поскольку экономике страны необходимо восполнить пробел, созданный «выпавшими» миллионами людей — ушедших на фронт, погибших в боях или сбежавших за границу.

По сравнению с 2021 годом украинская промышленность уже потеряла 27% объема производства, но это падение продолжится, если не решить проблему кадрового дефицита, сообщил Николайчук.

Около 6 млн украинцев сбежали от боевых действий, а многие мужчины ушли в «тень» и работают нелегально, чтобы избежать призыва на военную службу, уточняет Bloomberg.

«Это политическая проблема, которую невозможно решить с помощью союзников, которые поставляют боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Рабочая сила — это конечная проблема, которая дает России и ее огромным ресурсам преимущество», — делает вывод агентство.

Украинский металлургический и горнодобывающий конгломерат «Метинвест», где работает почти 60 тысяч человек, не может заполнить 4 тысячи вакансий. По словам директора по устойчивому развитию Татьяны Петрук, интенсивный поиск 89 рабочих для управления мартеновской сталеплавильной печью на заводе в Запорожье продолжается уже три месяца и пока ни к чему не привел.

Прежде чем начать восстанавливать мощности, пострадавшие при российской военной операции, компания должна сначала набрать персонал, констатирует топ-менеджер. «Не сырьевые ресурсы, не оборудование и не техника — приоритетный вопрос в том, кто будет работать и сможем ли мы их найти», — говорит Петрук.

Крупные компании оказались в наихудшем положении, поскольку они «прозрачны» для военкоматов, и мужчины не хотят туда устраиваться. По словам Петрук, повестки часто раздают прямо у проходной — причем не только сотрудникам, но и соискателям, пришедшим на собеседование. Сейчас около 15% работников «Метинвеста» находятся в рядах ВСУ.

Согласно опросу, проведенному киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций в начале 2024 года, кадровая проблема для украинских компаний стоит на втором месте после роста затрат, с ней столкнулась половина предприятий. Министерства экономики, финансов и обороны Украины отказались комментировать Bloomberg этот вопрос.

Результатом нехватки рабочей силы стал рост заработной платы: работодатели повышают ее, чтобы удержать оставшихся сотрудников, — хотя инфляция на Украине резко снизилась по сравнению с пиковым уровнем, до которого она взлетала вскоре после начала военной операции. Центральный банк Украины упомянул об этом в отчете по инфляции, ожидая, что зарплата, скорректированная с учетом роста цен, в 2025 году превысит уровень 2021 года.

Старший экономист киевского Центра экономических стратегий Владимир Ланда заявил, что правительство Украины должно следить за потребностями бизнеса, даже увеличивая армию. Законодательство о мобилизации дает предприятиям, которые считаются критически важными для экономики, возможность «бронировать» до 50% сотрудников-мужчин, которые в противном случае были бы отправлены на фронт. Однако это касается лишь определенных сфер промышленности, подчеркнул Ланда.

Так, руководство Киевского метрополитена предупредило, что количество курсирующих в подземке поездов скоро сократится, поскольку отъезд и мобилизация сотрудников спровоцировали «значительный дефицит» кадров. В южном городе Николаеве неподалеку от линии фронта резко сокращено автобусное сообщение из-за массового призыва водителей в армию, сообщил мэр Александр Сенкевич.

Киевский ресторатор Иларион Саук, владеющий несколькими заведениями в украинской столице, говорит, что кадровый вопрос вышел на первое место в списке его проблем. Прежде всего это нехватка персонала для приготовления пищи и уборки. Многие женщины уехали из страны, а мужчины не решаются устраиваться на работу, поскольку в городе ходят патрули в поисках уклонистов. «Иногда нам приходится мыть посуду самим», — признался Саук в интервью.

Руководитель проектов киевского рекрутингового агентства Resorcer Юлия Кузенкова рассказала, что на должности, которые раньше занимали преимущественно мужчины, многие работодатели нанимают женщин, студентов или иностранный персонал, в том числе мигрантов из Турции — например, в горнодобывающей промышленности.

«Компании делают упор либо на обучение и развитие уже имеющегося персонала, либо на наём студентов. Они наращивают кадровый резерв», — пояснила Кузенкова.

Татьяна Петрук из «Метинвеста» считает, что кадровый дефицит может создать эффект домино, поскольку налоговая база будет рушиться, а это в конечном итоге нанесет ущерб военным целям: предприятиям придется сократить производство.

«Если призыв продолжится такими темпами, мы будем вынуждены остановить некоторые процессы или производство на некоторых участках, поскольку станет физически не хватать рабочих рук», — предупредила топ-менеджер.

Недавно NBC News опубликовало статью о проблемах, возникших у украинских властей с пополнением рядов ВСУ. В начале российской военной операции добровольцы выстраивались в очередь, чтобы попасть на фронт, но теперь «этот пыл утих, и нехватка бойцов стала проблемой, которая может решить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить поддержку Запада», убежден автор материала.