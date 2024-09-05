Объявление новой мобилизации в России не обсуждается, сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждений таких не ведется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на Восточном экономическом форуме.

Песков также отметил, что желающих заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации все больше и больше. По его словам, в России принимаются экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.

В сентябре и октябре 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. Согласно информации Минобороны, за это время было призвано больше 300 тыс. человек. В 2023 году, как говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, по контракту в Вооруженные силы России были приняты 500 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в середине июня 2024 говорил, что в зоне военной операции находятся около 700 тыс. российских военных.

3 сентября «Рыбарь» писал, что без крупного притока свежей силы якобы не провести давно обсуждаемую частичную демобилизацию призванных в 2022 году. По данным телеграм-канала, необходимо «обеспечивать приток людей в армию в большем количестве, чем их выбывает по совокупности причин».

Ранее представитель Кремля в интервью «Известиям» заявил, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирными способами, но вынуждена проводить специальную военную спецоперацию, потому что к переговорам не готовы ее противники.

«СВО — это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, главное для России— достичь тех целей, которые стоят перед нами, а «уже дальше, какими методами — это вторично».

«Предпочтительно, конечно, сделать это мирными способами, но мы видим, что ни Вашингтон, ни европейские государства, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к политико-дипломатическим способам. Поэтому СВО должна продолжаться до полного достижения целей», — отметил он.

Также представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.

Накануне замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области «решающие» для хода боевых действий на Украине. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть резерв и ресурс, которым они пытаются нанести еще один удар, но вся линия на фронте у украинской армии «посыпалась». В то время как российские бойцы, как отмечает Алаудинов, «пошли уже вперед».