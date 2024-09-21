Два года назад, 21 сентября 2022 года, в России была объявлена частичная мобилизация. Прежний министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что будет мобилизовано около 300 тысяч человек. 31 октября 2022 года власти заявили, что мобилизационные мероприятия завершены, но указ об этом так и не издали. Что говорят в России о вероятности возобновления мобилизации — в материале RTVI.

Увеличение численности ВС России и слухи о мобилизации

Президент России Владимир Путин 16 сентября подписал указ об увеличении штатной численности российской армии почти на 180 тыс. человек (до 2,3 млн человек, из которых 1,5 млн будут составлять военные). В предыдущий раз численность российской армии увеличивали в конце 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил телеграм-каналу Shot, что для реализации президентского указа мобилизация не потребуется, поскольку ряды российской армии будут пополняться за счет контрактников.

Схожую позицию высказал военкор Александр Коц: Путин, уверен он, увеличил численность армии именно для того, чтобы не проводить мобилизацию. По его оценке, новый этап мобилизации может потребоваться только в том случае, если у России начнется полноценное военное противостояние с НАТО.

Вскоре The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что представители Минобороны за несколько месяцев до инаугурации Путина якобы пытались убедить его провести мобилизацию, но президент отказался. При этом один из собеседников газеты настаивал, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область «все больше людей говорят о неизбежности мобилизации».

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил RTVI, что публикация WSJ — это вброс, призванный «внести некую панику в мозгах» россиян. Он заверил, что российская армия, как «четко и конкретно» определил президент, будет комплектоваться контрактниками.

Накануне, 20 сентября, телеграм-канал «Война с фейками» назвал ложными появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в России с 1 ноября начнется новая волна мобилизации. Авторы канала уточнили, что для продвижения этой идеи неизвестные использовали имя военкора Александра Сладкова, который якобы опубликовал списки тех, кто попадет под призыв. О том, что это фейк и никакой мобилизации не будет, заявил и сам Сладков.

О появлении ложных сообщений, связанных с обсуждением возможного проведения мобилизации, сообщало и правительство Курской области. Власти региона заявили, что в соцсетях появились поддельные скрины переписки с курским министром внутренней и молодежной политики Евгением Лобовым, в которых обсуждается «возможная перспектива мобилизации». В правительстве заявили, что передали всю информацию правоохранителям.

«Ставка на добровольцев»

Путин подписал указ о создании в Совете безопасности России межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками. Возглавлять ее будет замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Сам документ был опубликован 20 сентября.

По мнению военного волонтера и политолога Алексея Живова, решение Кремля означает, что он «по-прежнему ставит на добровольцев». С этим согласен и военный эксперт Борис Рожин: он заявил, что российские власти продолжают делать ставку именно на контрактников, что «особенно показательно на фоне очередных вбросов с Запада про новую частичную мобилизацию».

О возможности проведения новой мобилизации

В стране все же следует провести новую мобилизацию, заявил изданию «Подмосковье сегодня» военный эксперт Михаил Поликарпов. Во-первых, сказал он, это нужно сделать потому, что линия фронта «продлилась на Курскую и Брянскую области». Во-вторых, это нужно для «демобилизации волны 2022 года», добавил Поликарпов.

В-третьих, это вызвано необходимостью «создания отрядов ПВО, которые будут защищать от прилетов украинских беспилотников объекты в тылу», пояснил эксперт. Но у этой меры есть свои большие минусы, признал собеседник издания, не уточнив деталей.

В 2023 году контракт с Минобороны подписали около 540 тыс. человек, заявлял 20 февраля Шойгу. В середине июня Путин рассказал, что в зоне боевых действий на Украине находятся почти 700 тысяч российских военных. Тогда он отмечал, что никакой необходимости в проведении новой мобилизации нет. 4 июля Медведев сообщил, что в 2024 году на службу записались 190 тыс. контрактников.

20 сентября заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил NEWS.ru, что если положение российских войск в зоне СВО осложнится, например, из-за пополнения рядов ВСУ наемниками и недавно обученными на Западе новыми подразделениями, то власти могут провести новую мобилизацию.

Телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком, писал, что без крупного притока свежей силы якобы не провести давно обсуждаемую частичную демобилизацию призванных в 2022 году. По данным канала, необходимо «обеспечивать приток людей в армию в большем количестве, чем их выбывает по совокупности причин».

В августе Bloomberg писал со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны, что в России могут объявить мобилизацию в конце 2024 года. По словам одного из собеседников агентства, это якобы могут представить как ротацию военнослужащих на линии фронта. В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается.