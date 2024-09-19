Представители Минобороны за несколько месяцев до инаугурации президента России Владимира Путина якобы пытались убедить его провести новую мобилизацию, но глава государства отказался. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Встреча с участием главы государства якобы прошла в начале 2024 года. По словам собеседника газеты, представители Минобороны якобы заявили, что Путин должен воспользоваться своей инаугурацией и сопутствующим ростом политической поддержки, чтобы обосновать необходимость мобилизации.

Президент отказался это сделать, заявив, что хочет использовать только тех, кто добровольно подписывает военные контракты, утверждает источник WSJ.

Трое собеседников издания утверждают, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область военное руководство России снова настаивает на проведении мобилизации.

«Все больше людей говорят о неизбежности мобилизации», — заявил один из источников WSJ.

В Кремле и Минобороны не ответили на просьбы газеты о комментариях. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение новой мобилизации не обсуждается. По его словам, желающих заключить контракт с Минобороны «все больше и больше», в том числе за счет принимаемых властями экономических мер.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RTVI назвал публикацию The Wall Street Journal вбросом, призванным «внести некую панику в мозгах» россиян и «посеять некую рознь».

«Президент уже четко и конкретно определил, как будут комплектоваться Вооруженные силы Российской Федерации, и это будут военнослужащие, проходящие военную службу по контракту», — сказал Красов.

В июне Путин заявил, что в зоне боевых действий на Украине находятся почти 700 тыс. российских военных. В начале июля Минобороны сообщило, что контракты с начала года подписали 190 тыс. человек, а среднестатистический темп набора стабильно составляет около 1 тыс. человек в сутки.

16 сентября президент России подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил на 180 тыс. человек. В комитете Госдумы по обороне, комментируя этот документ, заявили, что с мобилизацией или расширением призыва он не связан. Глава комитета Андрей Картаполов объяснил увеличение численности армии расширением НАТО и необходимостью создавать новые соединения воинских частей.

Песков объяснил, что штат военных увеличивается в связи с «враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах».