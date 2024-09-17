Увеличение штатной численности Вооруженных сил России вызвано количеством угроз, которые возникают для страны по периметру границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер», — сказал он (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Президент Владимир Путин 16 сентября подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек — до 2,389 млн, включая 1,5 млн военнослужащих. Это было третье расширение штата с начала военной операции на Украине.

В комитете Госдумы по обороне заявили, что указ Путина не связан ни с мобилизацией, ни с дополнительным набором призывников. Увеличение численности армии обусловлено расширением НАТО и необходимо для создания новых частей и соединений. Расширение будет производиться в первую очередь за счет контрактников, пояснил глава думского комитета Андрей Картаполов.

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с RTVI предположил, что увеличение численности армии будет продолжаться, в том числе путем расширения планов призыва. По словам эксперта, увеличивать количество срочников нужно для того, чтобы «больший процент молодых людей проходил военную службу и получал воинскую учетную специальность».

Новой волны мобилизации в связи с указом Путина Михайлов не ожидает, поскольку, по его мнению, «серьезных причин для этого нет». В то же время эксперт высказался о необходимости увеличивать личный состав других силовых структур — погранслужбы ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС.