Если положение российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине осложнится, власти могут организовать новые мобилизационные мероприятия, пишет News.ru со ссылкой на мнение заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадима Козюлина.

По словам эксперта, ситуация в зоне боевых действий может осложниться для России, например, из-за пополнения рядов ВСУ наемниками и недавно обученными на Западе новыми подразделениями.

«Новую волну мобилизации исключать нельзя, в том числе и в ближайшее время. Украина готовит новые подразделения, в том числе обучает их на Западе, привлекает также наемников. Уже неоднократно обсуждался вопрос отправки туда войск стран НАТО, в том числе Иностранного легиона Франции», — напомнил Козюлин.

Он убежден, что на протяжении последних двух лет мобилизация не проводилась в отсутствие необходимости — поскольку армия пополнялась достаточным количеством контрактников, в том числе за счет грамотно организованной информационной кампанией с различными мероприятиями типа патриотических концертов.

Очередной виток обсуждения возможности мобилизации начался после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении численности Вооруженных сил. Этот документ предусматривает расширение действующей армии на 800 тысяч человек.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заверил, что президентский указ не предполагает проведения нового этапа частичной мобилизации. Эту точку зрения подтвердил и член того же комитета Виктор Заварзин. «Не вижу, чтобы это было связано с мобилизацией», — поделился он.

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил RTVI, что это «абсолютно нормальный процесс», поскольку «время сейчас неспокойное, нестабильное». Эксперт предположил, что в ближайшем будущем президент может подписать еще один аналогичный указ, чтобы «еще больше закрепить нужное количество» военнослужащих.

Новый этап мобилизации, по словам Михайлова, в связи с увеличением численности ВС маловероятен, поскольку для него нет серьезных причин и явной необходимости. Он напомнил, что Минобороны заявляет о стабильном притоке контрактников и добровольцев.

Военкор Александр Коц считает, что Путин увеличил численность армии именно для того, чтобы не проводить мобилизацию. По его оценке, новый этап мобилизации может потребоваться, если у России начнется полноценное военное противостояние с НАТО.