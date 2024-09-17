Мобилизация в связи с увеличением численности Вооруженных сил России не требуется, заявил телеграм-каналу Shot председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, армия будет пополняться за счет контрактников.

Указ, увеличивающий с 1 декабря 2024 года штатную численность ВС до 2,389 млн человек подписал 16 сентября президент России Владимир Путин. В Кремле такое решение связали с «враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах».

Картаполов заявил, что увеличение численности российской армии «погружено в план развития совершенства» ВС и вызвано изменением «обстановки вокруг наших границ», в том числе расширением НАТО.

О том, что указ Путина об увеличении численности ВС не повлечет за собой новую мобилизацию, заявил Daily Storm член думского оборонного комитета Виктор Заварзин.

«Не вижу, чтобы это было связано с мобилизацией», — сказал депутат.

Член думского комитета по обороне Андрей Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС необходимостью создания новых частей и соединений для проведения военной операции. Эти подразделения, по его словам, набираются из числа добровольцев-контрактников.