Сообщения западных СМИ о якобы планах новой мобилизации в России — это «вбросы, чтобы внести панику», заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так депутат прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что российское военное руководство якобы снова рассматривает такой вариант.

«Запад пытается подобными вбросами внести некую панику в мозгах граждан Российской Федерации, посеять некую рознь. Президент уже четко и конкретно определил, как будут комплектоваться Вооруженные силы, и это будут военнослужащие, проходящие военную службу по контракту», — сказал Красов.

По его словам, глава государства «очень много» сделал для того, чтобы повысить престиж именно военной службы по контракту и в целом профессии «защищать свое Отечество».

Как отметил Красов, в России есть понимание, что у Запада сначала была задача «разорвать нашу экономику в клочья», а потом нанести поражение на поле боя.

«Россия по указке Запада никогда не действовала и действовать не будет. Все вот эти бредовые идеи провалились», — подчеркнул депутат.

Ранее WSJ сообщила со ссылкой на источники, что представители Минобороны за несколько месяцев до инаугурации президента России Владимира Путина якобы пытались убедить его провести новую мобилизацию, но глава государства отказался. Собеседники издания утверждают, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область военное руководство России якобы снова настаивает на проведении мобилизации.