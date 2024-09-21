В ходе осеннего призыва на срочную службу в 2024 году в качестве основных по-прежнему будут использоваться бумажные повестки, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, призыв продолжат проводить «по старым правилам» до тех пор, пока созданный в России электронный реестр воинского учета не заработает полноценно. Генерал добавил, что переход этого сервиса из тестового режима в рабочий предположительно должен состояться к 1 января 2025 года.

На днях, 18 сентября, проверка реестра воинского учета началась в трех российских регионах — на Сахалине, в Рязанской области и Марий Эл. Местных жителей предупредили, что они могут получить повестки, которые являются тестовой рассылкой «в информационных целях» и юридически ни к чему не обязывают.

Согласно постановлению правительства, Минцифры должно полностью передать реестр воинского учета министерству обороны 1 ноября 2024 года. К этому сроку технические работы на портале будут завершены, после чего заполнение данных в учетных карточках продолжится уже под контролем оборонного ведомства.

Уклониться станет сложнее. Как изменится призыв с введением электронных повесток

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета весной 2023 года. В декабре он поручил начать применение реестра в ходе осеннего призыва-2024 — с постановкой на воинский учет без личной явки в военкомат и рассылкой электронных повесток.

В тестовом режиме электронные повестки начали рассылать уже в ходе весеннего призыва. Картаполов тогда пояснял, что при получении повесток в обеих формах ориентироваться надо на бумажную, которая пока остается основной. Он также заверял, что в рамках «апробации системы» электронные повестки не имеют юридической силы.

Цифровой призыв. Вопросы и ответы про закон об электронных повестках

После ввода реестра в эксплуатацию электронные повестки станут равноценными бумажным. Они будут считаться врученными с момента появления на «соответствующем информационном ресурсе» (например, в личном кабинете на «Госуслугах») или по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.

Со дня вручения повестки гражданину запрещается покидать страну до явки в военкомат. Предупреждение о запрете он должен получить в течение суток. Призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. За нарушение этих сроков предусмотрены «временные меры» в виде запретов:

на оформление кредитов и микрозаймов,

на регистрацию ИП, недвижимости и автомобилей,

на управление транспортом.

Власти регионов вправе самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения — например, блокировать призывникам выплаты, временно лишать их льгот и других мер поддержки.

Закон предусматривает автоматическое снятие ограничений в течение суток после явки в военкомат или подтверждения уважительной причины для неявки. По словам Картаполова, при получении повестки во время отпуска призывник должен уведомить об этом военкомат, указав сроки своего возвращения и предполагаемой явки.