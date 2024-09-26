Жители разных регионов России начали получать на «Госуслугах» уведомления о внесении в электронный реестр воинского учета, пишет «Новая газета Рязань». Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил RTVI, что это «нормальный процесс».

«Этот осенний призыв будет проходить по-старому, ориентироваться надо на бумажную повестку. Всё будет нормально. Некоторые нюансы подработают, подчистят, а пока этот призыв, осенний, всё будет по-прежнему. Беспокоиться не надо. Уведомления, которые приходят в личные кабинеты, это абсолютно нормальный процесс», — сказал депутат.

Тестирование сайта реестра электронных повесток с середины сентября проходит в трех регионах: Рязанской области, на Сахалине и в Марий Эл. Местные СМИ писали, что в личные кабинеты жителей этих регионов на «Госуслугах» будут поступать уведомления из реестра. «Переживать не стоит, рассылка осуществляется исключительно в информационных целях и не обязывает к выполнению юридический значимых действий», — заявили в Минцифры.

«Новая газета Рязань» пишет, что 25 сентября призывникам в Рязанской области пришло уведомление на «Госуслуги» о внесении в реестр. Издание отмечает, что в двух других тестируемых регионах таких рассылок не было. В то же время проект «Идите лесом» пишет, что о получении похожих уведомлений сообщили жители Хабаровска, Москвы и Сахалина.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что этой осенью призыв пройдет «по старым правилам» — основанием для него будут по-прежнему бумажные повестки. Депутат объяснил это тем, что реестр воинского учета пока не работает полноценно и только тестируется. В Минцифры утверждали, что реестр начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.

Картаполов отмечал, что в этот осенний призыв «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.