Во время осеннего призыва призывникам будут раздавать бумажные повестки, также теперь можно подать жалобу в призывную комиссию в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — сказал он.

Цимлянский подчеркнул, что призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года.

«Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий. Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 года», — пояснил он.

По словам Цимлянского, призывники не будут привлекаться для выполнения военной операции в новых регионах.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — сказал он.

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ отметил, что особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала „Госуслуги“. Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина», — пояснил он.

По словам Цимлянского, весенний призыв в войска в этом году наиболее организованно прошел в республиках Бурятия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Ставропольском и Краснодарском краях, Сахалинской, Новгородской, Брянской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве.

Цимлянский также добавил, что все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания. По его словам, Вооруженные силы России в ходе весеннего призыва текущего года пополнились 150 тыс. новобранцев.