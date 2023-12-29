С 1 января 2024 года вступает в силу закон о повышении верхней планки призывного возраста: в армию будут призывать мужчин в возрасте с 18 до 30 лет, а не до 27, как было раньше. Об этом напомнил адвокат Александр Передрук.

«Граждане, которым не исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, будут подлежать призыву на военную службу до достижения 30-летнего возраста, то есть с достижения 29 лет начинается последний год, когда человека могут призвать», — объяснил Передрук в беседе с «Лентой.ру».

Как подчеркивает издание, новые правила коснутся только тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году. Военнообязанные россияне, которым до вступления закона в силу уже исполнилось 27, призыву подлежать не будут, они автоматически зачисляются в запас.

По словам Передрука, те, кто достиг 27-летия до вступления закона в силу, смогут по желанию вернуться из запаса и пройти службу по призыву. Пойти служить по желанию смогут и граждане в возрасте до 30 лет, которые ранее получили военный билет на основании состояния здоровья, препятствующего службе. Им необходимо будет предоставить документы о выздоровлении.

Передрук отметил, что с повышением призывного возраста в стране станет больше потенциальных призывников. По его словам, у государства будет больше выбора, к примеру, среди людей, пытавшихся заниматься наукой.

«Под призыв попадут граждане, окончившие аспирантуру, но не сумевшие защититься и получить ученую степень», — предупредил адвокат.

Он уточнил, что точное количество призывников каждый раз определяется указом президента.

Закон, по которому с 1 января 2024 года призывать на срочную военную службу будут граждан в возрасте до 30 лет, был принят Госдумой в июле, в августе его подписал президент Владимир Путин.

Изначально речь шла о том, чтобы повысить не только верхний предел призывного возраста, но и нижний — с 18 до 21 года. От этой идеи в итоге отказались — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».