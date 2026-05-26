Официальный Ереван убеждает своих граждан, что отношения с Россией — это «вчерашний день», параллельно говоря, что впереди их ждет «светлое будущее» в ЕС. Об этом во время выступления на круглом столе в Госдуме заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

По его мнению, в данном случае речь идет не о текущем дипломатическом разногласии, а о попытке сломать многовековую связь двух народов. «Речь идет о судьбе исторических отношений между русским и армянским народом, сознание которого пытаются с помощью западных советников ускоренно переформатировать», — уверен депутат.

Затулин отметил, что курс на разрыв с Россией премьер-министр Армении Никол Пашинян взял с первых дней у власти — с 2018 года, — но поначалу тщательно это скрывал. Он добавил, что публично армянские власти демонстрировали союзнические намерения, но за закрытыми дверями действовали иначе.

В качестве примера Затулин сослался на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее вспоминал: когда в Армении запустили сбор подписей за вступление в ЕС, Пашинян в это же время находился на переговорах в Москве и утверждал, что «ни о каком вступлении и перспективах вступления Армении в Европейский Союз, конечно, не может быть и речи». 26 марта 2025 года Национальное собрание Армении проголосовало за закон о начале вступления в ЕС.

Более открыто Пашинян начал действовать с 2022 года — после того, как Россия вступила в жесткую конфронтацию с Западом, уточнил депутат. По его мнению, в этот период те, кто реализовывал свои планы в Армении, решили, что «пришла пора постепенно отбросить камуфляж».

Одним из первых сигналов стал запрет на въезд в республику самому Затулину в октябре 2022 года: он стал первым депутатом Госдумы, в отношении которого Ереван принял такое решение.

Парламентарий обратил внимание на то, что Пашинян еще в декабре 2005 года, когда был малоизвестным оппозиционным журналистом, опубликовал в газете «Айкакан жаманак» статью «Забыть героическое прошлое».

Затулин процитировал ее ключевой фрагмент:

«Давайте прекратим восхвалять наших предков и зададим себе сугубо прагматичный вопрос: а что за наследство вручили нам эти предки? Что они оставили после себя? Ничего, более чем ничего. Предки оставили нам в наследство лишь такой запас геноцидов, унижений, предательств и безнравственности, преодолеть который, как выясняется, трудно, чрезвычайно сложно. Я осуждаю наших предков, проклинаю их, потому что они ничего не сделали для того, чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо».

Именно здесь, уверен Затулин, и кроется суть: ведь если главная задача — «забыть героическое прошлое», то нужно забыть и то, что на протяжении как минимум двухсот с лишним лет Армения выживала и сохранялась как народ во многом благодаря России — будь то Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация.

Депутат уверен, что нынешние власти Армении последовательно подрывают именно эту связь — в том числе в энергетике. Например, в ходе саммита с ЕС была подписана дорожная карта о выводе из эксплуатации единственного действующего энергоблока Армянской АЭС.

«Этот энергоблок обеспечивает 35% электроэнергии Армении на данный момент. Какова альтернатива? Альтернативная генерация или <…> закупка [у США] так называемых малых модульных реакторов, которых на самом деле у Соединенных Штатов просто не существует на данный момент», — уточнил политик.

Закон о вступлении Армении в ЕС Затулин расценивает не как реальный шаг к интеграции — никакого официального приглашения республике со стороны Евросоюза не поступало, — а как инструмент переформатирования общественного сознания.

«Это нужно исключительно ради того, чтобы переформатировать сознание армянского народа и сказать: даже если сегодня у нас развиваются какие-то торговые связи с Россией, это вчерашний день. А впереди у нас светлое будущее в Европейском Союзе. И это, надо сказать, эффективно оркестрируется, зомбируется население и так далее», — считает депутат.

Во внутренней политике, по его словам, все это сопровождается масштабными репрессиями против оппозиции и Армянской апостольской церкви. Он напомнил, что четыре архиепископа находятся под уголовным преследованием, а крупнейший армянский бизнесмен Самвел Карапетян — под домашним арестом.

Отдельно Затулин остановился на Карабахе. Пашинян, напомнил он, стал первым из руководителей Армении периода независимости, который прямо заявил, что «Карабах — это Армения», — и тем самым сознательно спровоцировал войну 2020 года, не проведя никакой мобилизации.

Теперь тот же Пашинян называет Карабах «удавкой на шее Армении» и возлагает ответственность за его потерю на Россию, добавил парламентарий.

«Он просто-напросто сдал Карабах, не защищал его как должно. А сейчас раскручивает идею о том, что Россия — не союзник», — заявил Затулин.

Главной ставкой Пашиняна на предстоящих выборах депутат называет запугивание: по его словам, премьер распространяет тезис о том, что его поражение на выборах приведет к войне.

«Угроза войны — это кейс, который господин Пашинян использует только для того, чтобы напугать своего избирателя», — сказал Затулин.

Он подчеркнул, что Россия верна союзническим обязательствам и готова защитить Армению в случае нападения.

«Если все будет продолжаться в таком духе, будет нанесен ущерб связям между русским и армянским народами, где бы они ни жили: в Армении, в России или во всем мире», — заключил депутат.