Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный завершил службу в армии и вернулся домой. Об этом сообщил 360.ru его директор Григорий Сухов. Он уточнил, что 27-летний артист был командиром отделения и получил звание младшего сержанта.

«Глеб вышел с КПП с улыбкой, с армейской выправкой, благородно, достойно. Сказал, что очень рад, но есть и чувство грусти, ностальгии», — рассказал Сухов.

По его словам, Калюжного встречали мама с младшей сестрой, а также друзья и коллеги, в том числе актеры фильма «Дед Фомич» Николай Добрынин и Александр Новиков.

Уже с завтрашнего дня Калюжный вернется к работе. В частности, готовится премьера фильма, в создании которого он участвовал как креативный продюсер, сказал директор. Кроме того, артист намерен выпустить новый музыкальный альбом.

Калюжный добровольно явился на призывной пункт в конце мая 2025 года, откуда его направили служить в 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк. Он считается элитным, предназначен для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления, входит в Московский военный округ и дислоцируется в старинных казармах на юге столицы.

В связи с его явкой Следственный комитет прекратил уголовное дело о продолжительном уклонении от службы в армии, которое было заведено против Калюжного в марте 2025 года. Сообщалось, что актер получил повестку в октябре 2024 года, но еще несколько месяцев игнорировал требование прийти в военкомат. При этом он не имел оснований для отсрочки или освобождения от военной службы.

Коллеги говорили «Подъему», что в период «уклонения» Калюжный был загружен съемками, на которых проводил по 12 часов в день.

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве, снимается в кино с 2015 года. Сыграл в сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна», а также выпустил несколько музыкальных альбомов.