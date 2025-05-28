Московское управление Следственного комитета прекратило уголовное дело об уклонении от службы в армии (ч. 1 ст. 328 УК РФ) в отношении актера Глеба Калюжного. Как сообщает «Коммерсант», соответствующее постановление следователь вынес 27 мая с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Такое решение было принято после того, как артист 27 мая добровольно явился на призывной пункт для дальнейшего убытия к месту прохождения срочной службы. По данным источников «Коммерсанта», Калюжный будет служить в 1-й отдельном стрелковом Семеновском полку. Эта часть дислоцирована в старинных казармах на юге столицы и имеет учебный полигон в Подмосковье.

«Несмотря на почетное название и традиции царской лейб-гвардии, формирование не имеет прямого отношения к «потешному» полку Петра I, а создано в 2013 году на основе частей московского гарнизона, которые начиная с 1919 года под разными названиями занимаются охраной высшего командования Минобороны, его зданий и объектов, участвуют в несении караульной службы, отдании воинских почестей и т. д.» — отмечает издание.

В начале марта РИА Новости писало, что 26-летний актер был уведомлен о необходимости явиться в военкомат в октябре 2024 года, однако не исполнил этого требования, несмотря на отсутствие оснований для отсрочки или освобождения от службы.

О том, что в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело сообщил 5 марта источник в правоохранительных органах. По его словам, дело было решено завести в связи с «продолжительным уклонением» от прохождения срочной службы.

На следующий день актер явился к следователю в сопровождении адвоката и директора, допрос длился более трех часов. Калюжный частично признал вину. Расследование решено было не прекращать, срок продлили до мая. Позже актер посетил военкомат, где получил штраф 30 тыс. рублей за неявку по повестке и новую повестку.

Утром 27 мая Калюжный отправился служить со сборного пункта на Угрешской улице в Москве. Актер выразил надежду на то, что попадет в элитные войска. По словам Калюжного, ему это пообещали в призывном пункте. К сборному пункту актер приехал на «Гелендвагене», его провожали мама, сестра, тетя и друзья.

Калюжный также признался, что не будет жалеть о том, что в течение года он не будет сниматься в проектах. При этом актер считает, что у него получится «вырываться на премьеры».

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве, снимается в кино с 2015 года. Сыграл в сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна», а также выпустил несколько музыкальных альбомов.