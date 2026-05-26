Туроператоры не могут снизить цены в одностороннем порядке — это решение остается за отелями. Так в беседе с RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин прокомментировал заявление гендиректора компании «Росюгкурорт», эксперта РСТ Валерия Сычева о том, что участникам отрасли осенью придется снизить цены минимум на 30% из-за падения спроса и недозагруженности отелей.

«Что значит «придется»? Никто никому не должен. Может, и не придется», — заявил Ромашкин.

Он отметил, что ситуация на российском туристическом рынке неоднородна — одни регионы в плюсе, другие в минусе. «Если брать Россию в целом, то часть регионов в плюсе и часть в минусе», — сказал эксперт.

Он не исключил, что Сычев имел в виду ситуацию с Сочи, где спрос действительно упал примерно на 15-20%.

«Но, с другой стороны, у нас Анапа растет на 40%. И в целом для края баланс — растущая Анапа и падающий Сочи — обеспечивает все-таки небольшой плюс — процентов пять. Если вы оператор с диверсифицированной ассортиментной матрицей, то можете падающие направления компенсировать растущими. Если брать Сочи, где спрос снижается, то там, на мой взгляд, причины экономические, психологические. Соответственно, в Сочи надо снижать», — считает Ромашкин.

Однако, добавил он, туроператоры в вопросе снижения цен ничего не могут сделать без согласия отелей.

«Мы в стопроцентной мере зависим от политики отелей. У нас нет запаса по цене, чтобы снижать ее самостоятельно. <…> Если отель по какой-то причине не хочет снижать цены, то мы самостоятельно этого делать не будем. Если же отели готовы снижать цены, то вслед за ними они понизятся у нас», — объяснил собеседник RTVI.

Технически процесс отработан: большинство платформ туроператора синхронизированы с ценами объектов размещения в режиме реального времени.

«Грубо говоря, если отель в Сочи снизил цену сегодня, то через три минуты она снизится на нашем сайте — и это произойдет без участия человека. Поэтому здесь мяч на стороне отелей: выдержит ли их экономика это снижение, в какой мере там нужны скидки, какие. Мы можем только рекомендовать. Мы не диктуем какую-то цену, и отели не обязательно должны нас слушать. Поэтому операторы действуют как бы по поручению отелей, и формирование цены — это прерогатива отеля. Если он готов снижать цены — окей, это поможет с продажами. Не готов — значит, продажи будут чуть меньше», — рассказал Ромашкин.

24 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на туроператоров и администрацию Сочи сообщил о падении спроса на 10—15% по сравнению с прошлым годом. По данным городских властей, номерной фонд на июнь—август сейчас забронирован на 64%, а туристы все чаще принимают решение о поездке за одну-две недели до заезда. Июнь участники рынка уже называют одним из самых сложных месяцев сезона.

При этом решение о скидках Ромашкин не считает однозначным. «Для экономики отеля может быть лучше продать меньше, но дороже, чем распродать все за три копейки. Заполнишься, а что толку, если прибыли не будет», — сказал эксперт.

По его словам, часть объектов уже корректирует цены вниз, часть — нет, и это обычная рыночная ситуация, не уникальная для нынешнего сезона.