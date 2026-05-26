Власти Армении, которая остается партнером России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в своем стремлении к интеграции с Западом «ищут защиту у источника угроз». Такую оценку высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании с коллегами из стран ОДКБ в Москве.

Он констатировал, что проблем на повестке много и что решать их «гораздо эффективнее сообща».

«Жаль, что наши армянские партнеры по Организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угроз. Но это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и ее народа», — продолжил Шойгу, которого цитируют «Интерфакс» и ТАСС.

На той же встрече он заявил, что основная угроза для ОДКБ исходит от НАТО. По его оценке, вся ситуация в сфере международной безопасности «стремительно деградирует».

«Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар», — высказался Шойгу.

Он сообщил, что в ОДКБ «адекватно оценивают риски планомерного наращивания» деятельности НАТО в сфере учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведки и предпринимают меры по их минимизации.

«Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты „Сармат“ и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников», — предупредил Шойгу.

Премьер Армении Никол Пашинян в мае 2023 года заявил, что вопрос формального выхода страны из ОДКБ не снят с повестки дня. По его словам, в республике сложилось мнение, что эта организация «ушла или уходит» из Армении.

Весной 2024 года Пашинян объявил, что его страна заморозила свое участие в ОДКБ, поскольку считает, что Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении в 2021-2022 годах. По мнению Еревана, организация не выполнила Договор о коллективной безопасности — не отреагировала должным образом на ситуацию в Карабахе и проявила безразличие к вопросам защиты страны. Республика отказалась участвовать в финансировании объединения.

Летом 2025 года Пашинян сказал, что Армения с большей вероятностью окончательно покинет ОДКБ, чем вернется туда. В декабре того же года в своих резких оценках в адрес организации он назвал систему безопасности ОДКБ «пузырем».

В апреле нынешнего года спикер армянского парламента Ален Симонян предупредил, что если Россия повысит цену на свой газ, то Армения «окончательно выйдет» из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова армянского политика с известным выражением об «угрозах ежу обнажением своих возможностей».