Армения с большей вероятностью покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем вернется в объединение. Такое заявление сделал премьер-министр Никол Пашинян во время пресс-конференции в Ереване. Трансляцию его выступления ведет портал News.am.

«Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем то, что мы разблокируем свое членство в этой организации», — сказал Пашинян.

Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван не стремится к обострению отношений с Москвой и намерен развивать партнерство, основанное на взаимном уважении. Отношения с российским руководством — президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным — он охарактеризовал как откровенные и доверительные.

«Мы хотим иметь с Россией нормальные, дружественные отношения, основанные на обоюдном уважении», — отметил армянский премьер.

Глава армянского правительства также напомнил о желании Еревана присоединиться к Евросоюзу. При этом, как отмечалось в ходе армяно-европейских переговоров, этот процесс сопряжен со значительными сложностями, поскольку требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС, а также полное соответствие Армении критериям объединения.

Ереван ранее заявлял о бездействии ОДКБ во время вторжения азербайджанских войск на армянскую территорию в районе Джермука в 2022 году. Россия в свою очередь подчеркивала, что организация выполнила свои обязательства в полном объеме.

В декабре 2024 года армянский премьер констатировал, что отношения страны с ОДКБ перешли рубеж, после которого возврата к прежнему формату сотрудничества нет. Это привело к заморозке участия Еревана в работе организации. Пашинян объяснил такое решение тем, что «ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения».

В январе министр обороны Армении Сурен Папикян заявил о стремлении Еревана сохранить высокий уровень сотрудничества с Москвой. Он уточнил, что, несмотря на фактическое неучастие в работе ОДКБ, Армения не расторгала двусторонних договоров с Россией и не инициировала выход из альянса.

В конце марта власти Армении уведомили секретариат ОДКБ, что Ереван воздержится от участия в финансировании организации в 2025 году. В ответ замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что в ОДКБ «могут рассмотреть разные сценарии», но «выгонять» или «автоматически» исключать страну из своих рядов не станут.

В июне замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что окончательное решение Еревана о членстве в ОДКБ будет зависеть от наличия или отсутствия политических заявлений союзников, включая Россию, по поводу азербайджанских действий на армянской территории.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, страна продолжает участвовать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), параллельно укрепляя связи с Евросоюзом. Он добавил, что когда потребуется определить четкую позицию по взаимодействию с этими структурами, соответствующие решения будут приняты.