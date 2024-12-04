Армения не интересуется документами, которые принимаются в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку считает себя вне ее. Об этом в парламенте республики заявил ее премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что страна не участвует в разработке или обсуждении документов в рамках организации после заявления о заморозке участия Армении в деятельности ОДКБ.

«Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. По сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку невозврата», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ, в том числе из-за нейтральной позиции по армяно-азербайджанскому конфликту и отсутствию поддержки со стороны стран-членов организации. В частности, в октябре 2022 года премьер Армении отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ из-за отсутствия в документе «четкой политической оценки» действий Азербайджана.

В январе 2023 года Пашинян заявил, что Армения не собирается проводить запланированные учения ОДКБ на своей территории. В ноябре того же года Ереван не стал принимать участие в саммите стран альянса в Минске, а в мае не исключил выхода из организации.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства Армении в ОДКБ. Такой шаг он объяснял тем, что организация не выполняла своих обязательств перед республикой. При этом в секретариате ОДКБ и в России отмечали, что официального заявления от Еревана не получали.

В марте 2024 года Пашинян предупредил, что Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит свои обязательства и не признает свою зону ответственности. В начале мая армянские власти предупредили, что не будут участвовать в финансировании ОДКБ.

В середине сентября Пашинян заявил, что Ереван заморозил членство в ОДКБ не потому, что организация «не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении», а потому, что ОДКБ «создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности». По словам армянского премьера, республика близка к «точке невозврата» в отношениях с организацией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это сказал журналистам, что Москва «категорически не согласна» с оценкой Пашиняна по поводу работы ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что организация никак не угрожает суверенитету Армении.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита ОДКБ в Казахстане в конце ноября отметил, что «Армения заявила, что берет паузу и не объявляла о выходе из организации, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, и обращает наше внимание на это». Российский лидер добавил, что «если это так, то значит существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ».