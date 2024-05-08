Армения в 2024 году не будет участвовать в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в МИД страны.

По словам пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, Ереван «воздержится» от присоединения к ноябрьскому решению Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ 2024 года».

«Армения не будет участвовать в финансировании деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате», — заявила пресс-секретарь МИД (цитата по изданию News.am).

Источник в ОДКБ сообщил ТАСС, что организация в курсе решения Еревана об остановке ее финансирования. Собеседник агентства заявил, что «это не новость», отметив, что Армения при этом по-прежнему остается членом ОДКБ.

Премьер-министр страны Никол Пашинян в феврале заявил в интервью французскому телеканалу France 24, что участие Еревана в организации заморожено, поскольку в 2021-2022 годах она не выполняла своих обязательств перед республикой. Пашинян и ранее многократно критиковал ОДКБ.

В октябре 2022 года глава армянского правительства отказался подписать декларацию по итогам саммита организации из-за отсутствия в документе «четкой политической оценки» действий Азербайджана, а в январе прошлого года он заявил, что Армения не собирается проводить запланированные учения ОДКБ на своей территории. В мае того же года Пашинян не исключил, что Ереван может выйти из организации.

В 2023 году Армения не участвовала в нескольких мероприятиях ОДКБ — в том числе в ноябрьском саммите в Минске. В марте 2024 года Пашинян предупредил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит свои обязательства и не признает свою зону ответственности.

В Кремле после этого заявили, что Москва готова к диалогу с Ереваном по вопросу о дальнейшем участии Армении в ОДКБ как в рамках этой организации, так и на двусторонней основе. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года говорил, что прекращение членства в ОДКБ не отвечает интересам Армении.

«Мне вершки — тебе корешки»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») в беседе с RTVI выразил мнение, что заявление о прекращении участия Армении в финансировании ОДКБ — это игра Пашиняна в «мне вершки — тебе корешки».

«Основные расходы, связанные с ОДКБ, несет Россия, но сам тот факт, что пресс-секретарь [армянского МИД] заявила об этом в тот момент, когда премьер Армении находится в России <…>, а вечером собирается встречаться с Путиным, означает, что Армения лишний раз заявляет о своем отличном от России курсе», — сказал парламентарий.

По его словам, тот факт, что заявление МИД Армении прозвучало именно во время пребывания премьера в Москве, «указывает на согласование» этой позиции с Пашиняном, который «таким образом хочет поставить перед вечерней встречей Путина перед фактом».

«Господин Пашинян пытается разыграть в который раз на постсоветском пространстве — наверное, не в последний раз — игру “Мне вершки — тебе корешки”», — отметил депутат.

Он полагает, что Пашинян «не может не быть доволен тем, что Армения извлекает выгоду из трудностей России в экономическом плане и наращивает свой ВВП, становясь хабом для обхода санкций, местом пребывания релокантов». Одновременно Ереван «отказывается от военно-политического сотрудничества, потому что это те “вершки” или те “корешки”, которые он не готов брать за этим шведским столом», добавил Затулин.