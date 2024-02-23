Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24. По его словам, это связано с тем, что в 2021-2022 годах организация не выполняла своих обязательств перед республикой.

«Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян.

На вопрос о возможном закрытии российской военной базы на территории Армении Пашинян не дал конкретного ответа, заявив, что эта тема «не стоит на повестке дня».

В ОДКБ входят шесть государств — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Целями организации официально провозглашены защита территориальной целостности и суверенитета стран-участниц.

При этом Пашинян назвал «весьма вероятным» нападение Азербайджана на Армению, о чем, по его словам, свидетельствуют заявления Баку о так называемом «Западном Азербайджане». Армянский премьер убежден, что Баку не признает территориальную целостность Армении и неприкосновенность ее границ, несмотря на заверения на дипломатическом уровне об отсутствии планов нападения.

Пашинян также выразил уверенность в том, что Россия напрямую призывала население Армении совершить государственный переворот и до сих пор не ослабляет «натиск пропаганды». По словам главы армянского правительства, в Ереване «особенно обеспокоены похищением российскими военными российского дезертира».

Дмитрий Сетраков был задержан на территории Армении в декабре 2023 года и доставлен на российскую военную базу в Гюмри. В России на него завели уголовное дело об уклонении от мобилизации и самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Проект «Идите лесом»* утверждал, что «по сути российские военные похитили человека в суверенном государстве и увезли его обратно в РФ».

В секретариате ОДКБ заявили РИА Новости, что не получали уведомлений о заморозке участия Армении в организации. Представитель секретариата высказал предположение о том, что, «по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время».

Критикуют уже не впервые

Пашинян ранее многократно критиковал ОДКБ, утверждая, что организация не выполняет своих функций. В октябре 2022 года премьер-министр Армении отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ из-за отсутствия в документе «четкой политической оценки» действий Азербайджана.

В январе 2023 года Пашинян заявил, что Армения не собирается проводить запланированные учения ОДКБ на своей территории, а в мае не исключил, что может вообще выйти из организации. Тогда же премьер-министр республики рассуждал о том, что Ереван мог бы закупать военную технику у других стран, но этому препятствует членство в ОДКБ.

В 2023 году Армения не участвовала в ряде мероприятий ОДКБ — в том числе в ноябрьском саммите в Минске. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что прекращение членства в ОДКБ не отвечает интересам Армении.

Пашинян также неоднократно заявлял, что российские миротворцы в непризнанном Нагорном Карабахе не выполняют обязательства, возложенные на них трехсторонним соглашением 2020 года. Эти упреки были связаны с блокировкой Лачинского коридора — единственной дороги, соединявшей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией.

На протяжении долгого времени на этой дороге стоял лагерь азербайджанских активистов, которых Баку позиционировал как борцов за защиту окружающей среды. Нагорный Карабах с декабря 2022 года оказался в блокаде, в регион перестали поступать продовольствие и медикаменты.

Пашинян отмечал, что, согласно трехстороннему заявлению по итогам войны 2020 года, Лачинский коридор должна была контролировать только российская сторона. В связи с этим премьер говорил о провале миссии российских миротворцев.

В сентябре 2023 года Азербайджан начал боевые действия, которые завершились спустя сутки фактической капитуляцией непризнанной НКР. Более 100 тысяч местных жителей переехали в Армению; бывший госминистр НКР Артак Бегларян в октябре говорил, что «число оставшихся людей не превышает 40».

Пашинян после поражения НКР называл неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения. Он также говорил, что республика больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов