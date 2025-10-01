Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что невыполнение государствами-членами ОДКБ своих обязательств в конечном счете укрепило суверенитет страны. Выступая во время правительственного часа в парламенте, он развил свою идею о том, что осознание невозможности полагаться на союзников стало моментом обретения подлинной независимости, передает News.am.

«Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», — заявил Пашинян.

Он также дал резкую оценку самой организации, назвав систему безопасности ОДКБ «пузырем». «Это всего лишь инструмент, чтобы не позволить нашему государству состояться. В 2020 году мы все это еще не понимали», — добавил премьер-министр, намекая на период Второй Карабахской войны.

Это заявление стало очередным шагом в углубляющемся кризисе в отношениях между Ереваном и организацией. В феврале 2024 года Пашинян объявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ, а в марте того же года МИД страны предупредил, что не будет участвовать в финансировании работы организации. Свое решение Ереван мотивировал тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и проявила безразличие к вопросам защиты Армении.

Эскалация продолжилась в июне 2025 года, когда Ереван потребовал от членов ОДКБ публично выступить с заявлениями по поводу действий Азербайджана. Тогда заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян четко обозначил, что страна «примет окончательное решение» по выходу из ОДКБ, если ситуация не изменится.

Москва со своей стороны занимает сдержанную позицию в отношении заявлений Еревана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение Армении — ее суверенное право, но Россия исходит из того, что Ереван не направил официального уведомления о выходе.

Глава российского МИДа Сергей Лавров также указывал, что страны ОДКБ продолжают считать Армению полноправным членом объединения, демонстрируя расхождение в трактовке текущего статуса Еревана в блоке.