Две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) участвовали в подготовке войны в непризнанном Нагорном Карабахе против Армении в 2020 году. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян во время правительственной сессии в парламенте. Его слова приводит издание News.am.

В ходе заседания один из депутатов попросил Пашиняна прокомментировать недавнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он сделал во время визита в Азербайджан.

Белорусский лидер 16 мая посетил Баку, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров, в частности, обсудили восстановления инфраструктуры на территориях, которые ранее входили в состав Карабаха.

Агентство Azertag отмечает, что в своем выступлении Лукашенко также упомянул о разговоре с лидером Азербайджана, который состоялся до начала военных действий в регионе.

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — приводит агентство заявление президента Беларуси.

По словам армянского премьера, белорусский лидер озвучил и подтвердил то, что Пашинян якобы «пытался сказать Армении» на протяжении четырех лет.

«Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Эти страны создали имитацию того, что хотят нам помочь, или они якобы нам помогли, но я хочу сказать, что война была даже не из-за Нагорного Карабаха», — заявил Пашинян.

При этом, о каких именно двух государствах идет речь, премьер говорить не стал. Он добавил, что целью конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе было «несуществование независимого государства Армении».

На данный момент, кроме Армении, в ОДКБ также входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

27 сентября 2020 года началась вторая карабахская война. Она продолжалась 44 дня. Победу в конфликте одержал Азербайджан, после чего к Баку перешли значительные части территорий, прилегающие к Нагорному Карабаху. Также в регион были направлены российские миротворцы. Спустя три года — 19 сентября 2023 года — Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в карабахском регионе, поскольку был уверен, что на территории Нагорного Карабаха остаются армянские военные. Спустя сутки боевые действия завершились. Также было принято решение о прекращении существования Непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года.

Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ, в частности из-за нейтральной позиции и отсутствия поддержки стран-членов организации во время военного конфликта с Азербайджаном.

В 2023 году Армения не стала принимать участие в нескольких мероприятиях ОДКБ, в том числе в саммите в Минске. В марте 2024 года Пашинян предупредил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит свои обязательства и не признает свою зону ответственности.

В начале мая Армения объявила о решении не участвовать в финансировании деятельности организации в 2024 году.