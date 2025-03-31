Власти Армении уведомили секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что воздержатся от участия в финансировании организации. Об этом в МИД Армении сообщили агентству Sputnik.

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения “О бюджете ОДКБ на 2024 год” и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — пояснили в ведомстве.

МИД отметил, что, согласно внутренним правилам ОДКБ, детали бюджета организации не подлежат публичному оглашению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ, в том числе из-за нейтральной позиции по армяно-азербайджанскому конфликту и отсутствию поддержки со стороны стран-членов организации. На фоне этого в декабре 2022 года он отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ.

В январе 2023 года Пашинян заявил, что Армения не собирается проводить запланированные учения ОДКБ на своей территории. В ноябре того же года Ереван не стал принимать участие в саммите стран альянса в Минске, а в мае не исключил выхода из организации.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства Еревана в ОДКБ, заявив, что организация не выполняет своих обязательств перед республикой. Позднее армянский премьер добавил, что на такое решение повлияло и то, что «ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности».

В марте Пашинян предупредил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит свои обязательства и не признает свою зону ответственности. В мае МИД Армении заявил, что страна в 2024 году не будет участвовать в финансировании деятельности организации.

МИД России объяснял, что из-за отказа Армении платить взнос в ОДКБ бюджет организации будет скорректирован. При этом у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Указом объединения.

«Это общемировая практика деятельности международных организаций, где финансовая дисциплина поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон приостановить или даже прекратить свое членство», — подчеркнули тогда в российском ведомстве.

В начале марта 2025 года замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что если Армения до конца года не оплатит взнос в бюджет ОДКБ, страны-участницы организации могут рассмотреть «разные сценарии». Вместе с тем «выгонять, наверное, никого не будут», предположил он.