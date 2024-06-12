Премьер Армении Никол Пашинян объявил, что Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Госдуме считают, что это ожидаемое решение и что Пашинян «пытается играть, и не всегда успешно». Что депутаты говорят о заявлении армянского премьера, — в материале RTVI.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин — RTVI:

«Заявление Пашиняна сделано после того, как было объявлено о договоренности Армении и США повысить уровень отношений между двумя странами до стратегического партнерства. Но даже до того, как они об этом объявили, было очевидно, что по этому пути обязательно Пашинян пойдет. Если кто-то в этом сомневался, я сомневаюсь в умственных способностях этого человека».

О том, что Армения и США договорились о повышении уровня отношений до стратегического партнерства, было объявлено в совместном заявлении двух стран накануне, 11 июня.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа — RTVI:

«Во многом идет игра, и палатки ставят на площадях, не все довольны его политикой. И Пашинян старается играть на всех — он боится разорвать отношения с Россией, он заигрывает с рядом других стран, там и Турция, и Иран, и США, и Франция. И, с другой стороны, понимает, что есть определенные конфликты у нас с одними, хорошие отношения с другими, и он пытается играть, и не всегда успешно.

Жизнь подсказывает, что силы, которые стремятся создать конфликты на границе с Россией, их не интересует, что будет в этой стране».