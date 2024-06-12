Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Заявление Пашинян сделал в рамках «правительственного часа» в парламенте. Отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее, армянский премьер подчеркнул: «Выйдем. Мы решим, когда».

«А вы что думаете? Какой следующий шаг? — продолжил Пашинян. — Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся».

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ, в том числе из-за нейтральной позиции по армяно-азербайджанскому конфликту и отсутствию поддержки со стороны стран-членов организации. В частности, в октябре 2022 года премьер-министр Армении отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ из-за отсутствия в документе «четкой политической оценки» действий Азербайджана.

В январе 2023 года Пашинян заявил, что Армения не собирается проводить запланированные учения ОДКБ на своей территории. В ноябре того же года страна не стала принимать участие в саммите стран альянса в Минске, а в мае не исключила выхода из организации.

«Я не исключаю, что Республика Армения может де-юре принять решение о приостановлении или замораживании членства в ОДКБ, но это произойдет только тогда, когда мы зафиксируем, что ОДКБ выходит из Армении. Ну, если выйдет, что нам остается делать?», — говорил тогда Пашинян.

В то же время армянский премьер отмечал, что страна могла бы закупать военную технику у других государств, но этого не позволяет сделать членство в ОДКБ.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства Армении в ОДКБ. Такой шаг он объяснял тем, что организация не выполняла своих обязательств перед республикой. При этом в секретариате ОДКБ и в Росси отмечали, что официального заявления от Еревана не получали.

В марте 2024 года Пашинян предупредил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит свои обязательства и не признает свою зону ответственности. В начале мая власти Армении заявили, что не будут участвовать в финансировании ОДКБ.

Реакция России

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что прекращение участия Армении в организациях постсоветского пространства — СНГ, ЕАЭС и ОДКБ — не отвечает интересам государства. Между тем российский лидер добавил, что «в конечном итоге это все равно выбор» Еревана.

По его словам, отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ был связан с «некоторыми процессами» внутри страны, а не «с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях».

«Посмотрим, как ситуация будет развиваться», — заключал президент.

В начале марта 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет окончательного решения Еревана по участию в ОДКБ. По мнению главы ведомства, Армения решила сделать ставку на внерегиональные страны, «которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами», созданные в регионе.

Среди прочего Лавров отметил, что в случае, если армянские власти считают характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным и опираются при этом на мнение народа, это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях».

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что выход Армении из ОДКБ не соответствует национальным интересам страны. По ее словам, такое решение должно быть основано на нуждах республики, а не на «заигрываниях» с Западом.

«Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлёбка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ. Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было», — заверила Захарова. При этом она отметила, что решение все равно остается за Ереваном.