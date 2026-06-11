Франция, Германия и другие страны ЕС обсуждают радикальную реорганизацию Европейской службы внешних связей (European External Action Service — EEAS) с годовым бюджетом €1 млрд. Среди прочего рассматривается в том числе возможность ограничить полномочия главы европейской дипломатии Каи Каллас, сообщили Financial Times (FT) пять высокопоставленных чиновников.

Каллас и дипломатическая служба оказались под огнем критики из-за проблем с руководством и координацией, говорится в статье. Часть полномочий ведомства могут вернуть Европейской комиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен и странам — членам ЕС.

«Совершенно очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Она неэффективна. Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», — заявил один из собеседников издания.

Париж направил другим столицам возможные варианты такого переустройства. Одна из идей — ограничить самостоятельность Каллас в принятии внешнеполитических решений и сократить ее контроль над сетью почти из 150 представительств ЕС по всему миру.

«Столицы [ЕС] недовольны и хотят найти эффективный способ действовать согласованно во внешней политике. Существует реальный риск того, что [EEAS] будет расформирована», — цитирует газета другого чиновника.

Сторонники реорганизации считают, что Каллас, по-видимому, позволяет себе высказывать личное мнение по важнейшим международным вопросам, таким как, например, отношения между ЕС и Китаем. Она также могла выступать с предложениями, которые еще не были согласованы всеми странами ЕС, говорится в статье.

Из-за этого в странах Евросоюза усиливаются опасения, что от имени блока может вестись нескоординированная внешняя политика, пишет FT.

Критики также указывают на то, что ведомство Каллас и ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен конкурируют за ведущую роль в сфере внешней политики и безопасности.

Как говорится в публикации, фон дер Ляйен, которая в 2013—2019 годах занимала пост министра обороны Германии и стала первой женщиной на этой должности, последовательно расширяет сферу своих полномочий. В 2019 году она провозгласила курс на так называемую «геополитическую комиссию», а в 2024 году учредила пост еврокомиссара по делам обороны и космоса.

Кроме того, фон дер Ляйен, как пишет FT, «регулярно берет на себя ведущую роль» в выработке реакции ЕС на конфликт между Россией и Украиной. FT также пишет, что фон дер Ляйен рассматривала возможность создать собственное подразделение по обмену разведданными, однако Каллас этому сопротивляется.

Французские предложения по возможной реформе EEAS пока предварительны, но уже обсуждаются на высоком уровне в двустороннем формате правительствами стран ЕС.