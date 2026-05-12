В странах ЕС зреет недовольство главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен из-за ее «одержимости демонстрировать свою власть» при незначительном прогрессе в выполнении основных экономических задач. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свидетельства «многих должностных лиц и дипломатов», тесно сотрудничавших с фон дер Ляйен и ее командой и говоривших на условиях анонимности.

По словам собеседников агентства, фон дер Ляйен отстраняет от дел почти всех, кроме своего ближайшего окружения, и пытается управлять столь огромной организацией, как Еврокомиссия, через микроменеджмент. Даже члены ЕК чувствуют себя отстраненными от принятия важных решений, говорится в статье.

Такой стиль работы приводит к перегрузке канцелярии фон дер Ляйен и снижает ее внимание к ключевым задачам комиссии, считают собеседники издания. В результате широкая кампания по возрождению и процветанию ЕС «терпит неудачу» — не наблюдается значительных подвижек в укреплении единого рынка и повышении конкурентоспособности блока во все более враждебном мире, указывают они.

«Тлевшая годами напряженность теперь начинает выходить из-под контроля», — говорится в статье.

В частности, в апреле бывшие коллеги фон дер Ляйен по консервативной фракции ХДС на закрытом заседании в Берлине потребовали ограничить полномочия Еврокомиссии. Одновременно делегация топ-менеджеров технологических компаний высказала главе ЕК, что та недостаточно быстро решает вопросы, важные для бизнеса.

Один из представителей Еврокомиссии рассказал, что решения принимаются коллективно «в соответствии с инклюзивной процедурой принятия решений», и «огромное количество часов, затраченных на обсуждения», говорит само за себя.

Источники Bloomberg, знакомые с форматом работы канцелярии фон дер Ляйен, связывают провалы с ее личным управленческим стилем.

«Они описывают ее как чиновницу, одержимую желанием демонстрировать свою власть, — подход, который оттолкнул многих высокопоставленных лиц», — поясняется в публикации.

Бывший чиновник ЕС и Великобритании, ныне глава европейского направления в аналитическом центре Eurasia Group Муджтаба Рахман назвал фон дер Ляйен «возможно, самым влиятельным председателем Еврокомиссии, которого когда-либо знал ЕС».

«Но мы видим все больше ошибок со стороны узкой группы ее доверенных лиц, которые перегружены работой, а также нарастающее и все более воинственное сопротивление со стороны европейских столиц», — рассказал он.

Фон дер Ляйен возглавила ЕК в декабре 2019 года и была переизбрана в 2024 году. В ее трудоголизме не было сомнений с самого начала, рассказывает Bloomberg. В частности, известно, что она в течение недели остается спать прямо в своем кабинете, часть которого была специально переоборудована для этого.

За прошедшие семь с лишним лет Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен помогала странам блока преодолеть пандемию COVID-19, разбирается с вопросами, связанными с конфликтами Украине и Ближнем Востоке, а также преодолевает новые вызовы в отношениях с США и НАТО после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Летом 2025 года группа евродепутатов, в основном из числа евроскептиков и крайне правых, призвала вынести на голосование в Европарламенте вопрос о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Поводом стал скандал, известный в Европе как Pfizergate: фон дер Ляйен обвинили в возможных нарушениях при оформлении крупной сделки на поставку вакцин американской фармкомпании Pfizer в период пандемии COVID-19. Голосование такого рода состоялось впервые за 11 лет и завершилось в пользу председателя ЕК, которая осталась на посту и сохранит его за собой, как ожидается, до 2029 года.

Однако высокоцентрализованная структура власти, которую выстроила фон дер Ляйен, и нежелание делегировать полномочия создают препятствия и задерживают принятие важных политических решений, утверждают критики председателя ЕК.

Например, проект стратегии по завершению формирования внутреннего рынка ЕС, который был готов еще в ноябре 2025 года, был представлен членам Еврокомиссии для ознакомления лишь за несколько дней до его окончательной публикации в конце апреля. Точно так же было с проектом долгосрочного бюджета ЕС, который в прошлом году не представляли комиссарам до последнего момента.

Сами страны блока были недовольны, что этот план разрабатывался без консультаций с ними, хотя речь в нем шла о рекордной сумме расходов почти в €2 трлн, которую предлагала фон дер Ляйен. Германия публично отвергла этот план, отмечается в статье.

Многие собеседники Bloomberg также жаловались, что вместо того, чтобы сосредоточиться на своих главных задачах председатель ЕК постоянно вмешивается даже в те вопросы, которые находятся за рамками ее компетенции.

«Европа может преодолеть свою медлительность, если будет браться за меньшее количество дел и делать их гораздо лучше. Я вижу, как принятие решений замедляется бюрократией, у которой как будто свой собственный распорядок», — высказала мнение в интервью Bloobmerg премьер Италии Джорджа Мелони.

Защитники фон дер Ляйен утверждают, что она снова сделала должность главы Еврокомиссии авторитетной и укрепила роль ЕС на мировой арене.