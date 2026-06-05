Небезопасная пища ежегодно становится причиной 866 млн случаев заболеваний и 1,5 млн смертей, при этом дети младше пяти лет подвергаются почти втрое более высокому риску, чем взрослые. Об этом свидетельствуют новые оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные на ее официальном сайте.

Хотя маленькие дети составляют лишь 9% мирового населения, на них приходится почти треть всех случаев болезней пищевого происхождения, особенно с диареей, которая может быть смертельно опасной для этой уязвимой возрастной группы. Воздействие химических веществ, таких как метилртуть и свинец, может нанести вред развивающемуся детскому мозгу и вызвать пожизненные неврологические проблемы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил:

«Безопасность пищевых продуктов — это не абстрактная проблема — она касается каждой трапезы, каждой семьи, каждого дня. Небезопасная пища всегда была серьезной проблемой для общественного здравоохранения, но до сих пор нам не хватало общей картины ее ошеломляющих человеческих и экономических потерь. Эти новые оценки меняют ситуацию».

По его словам, теперь у стран впервые есть собственные данные, чтобы увидеть, где проблемы наиболее серьезны, и определить приоритетные действия для защиты здоровья населения.

Хотя общемировое бремя болезней пищевого происхождения уменьшилось с 2000 года, сохраняются серьезные региональные неравенства: хуже всего обстоят дела в Африке и Юго-Восточной Азии. На эти два региона в совокупности приходится почти 3/4 всех болезней пищевого происхождения и 60% связанных с ними смертей.

Воздействие биологических опасностей, включая бактерии, вирусы и паразитарные инфекции, вызвало большинство заболеваний пищевого происхождения (около 860 млн случаев в 2021 году), а химические вещества стали причиной непропорционально большой доли смертей.

В 2021 году на химикаты в пище пришлось 73% смертей, связанных с продовольственными продуктами. Большинство этих летальных исходов были вызваны неорганическим мышьяком (42%) и свинцом (31%), главным образом потому, что эти вещества повышают риск сердечных заболеваний и рака.

Новый анализ ВОЗ значительно расширил доказательную базу, оценив 42 основных пищевых опасности, включая бактерии, вирусы, паразиты и химические вещества, в 194 странах с 2000 по 2021 годы. Оценки теперь включают новые опасности, такие как металлы, ротавирус и Trypanosoma cruzi (паразит, вызывающий болезнь Шагаса).

Помимо последствий для здоровья, исследование показало, что в 2021 году болезни пищевого происхождения привели к потере около $310 млрд из-за снижения производительности труда в результате отсутствия заболевшего сотрудника на работе. При корректировке экономического воздействия с учетом разницы в стоимости жизни между странами оценка потерь по расчетам ООН выросла до $647 млрд.

Технический сотрудник ВОЗ по безопасности пищевых продуктов Юки Минато заявила, что «этот доклад — сигнал тревоги, но также и дорожная карта.

«Данные показывают, что болезни пищевого происхождения не только устойчивы, но и усугубляются изменением климата, которое увеличивает риски заражения, и устойчивостью к противомикробным препаратам, которая затрудняет лечение инфекций», — пояснила она.

Новые оценки ВОЗ опубликованы в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов 7 июня 2026 года, который проходит под девизом «От бремени к решениям — безопасная еда повсюду».