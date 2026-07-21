Художественный руководитель и создатель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер 20 июля в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония прощания с Поднозовым состоится в созданном им театре, передает ТАСС. Дата гражданской панихиды будет объявлена позднее. В театре уточнили, что в последние полгода Поднозов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

«Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра. Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — говорится в тексте официальной публикации.

Журнал StarHit уточняет, что причиной смерти Поднозова стал рак легких с метастазами в мозг, диагностированный в декабре 2025 года. Супруга актера Алиса Олейник тогда рассказывала об ухудшении состояния мужа и экстренном сборе средств на его лечение. С просьбой о помощи создателю театра обратился к своим подписчикам заслуженный артист России Сергей Жигунов, у которого тот недавно снялся в сериале «Порода».

В июне 2026 года сын Поднозова Владимир рассказал ТАСС, что актер был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Через несколько дней его выписали из больницы на домашнее лечение.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. После окончания школы поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в мастерскую народного артиста СССР Рубена Агамирзяна.

После выпуска был распределен на службу в театр города Советска в Калининградской области. В 1989 году, отслужив несколько лет в Псковском академическом драмтеатре имени Пушкина, основал в Ленинграде драматический театр «Особняк».

В 1987 году Поднозов сыграл первую роль в кино — в проекте «Среда обитания». С начала 2000-х годов активно снимался в сериалах — «Каменская», «Тайны следствия», «Ледокол», «Чернобыль» и других.

Среди полнометражных фильмов с его участием были картины «Пророк. История Александра Пушкина», «Капитан Волконогов бежал» и «Сердце мира», награжденный гран-при фестиваля «Кинотавр».