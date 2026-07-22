Российские спортсмены начали подготовку к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал KP.RU министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярев.

По его словам, в 2026 году стартуют отборы по 22 видам спорта. Самой сложной остается ситуация с футболом, тогда как по остальным командным видам этот процесс уже идет.

Дегтярев подчеркнул, что участие в Играх под российским флагом и победы на таком уровне важны не только сами по себе, но и для развития спорта в стране. По его словам, после крупных успехов в секции приходит больше детей.

«Потому что чемпионы для чего нужны? Они как звезды сияют. А дети должны смотреть наверх и стремиться к звездам», — отметил Дегтярев.

На подготовку тоже потребуются серьезные средства. Как уточнил глава Минспорта, по летней программе Российский спортивный фонд в 2026 году направит федерациям 2,8 млрд рублей на конкурсной основе.

«Это только 2026 год. Подготовка к Олимпиаде — это значительно более дорогое удовольствие. Денег, конечно, прилично будет потрачено. Но это того стоит», — сказал Дегтярев.

Отдельно он прокомментировал слухи о том, что Международный олимпийский комитет якобы требует его ухода с поста главы ОКР из-за совмещения с государственной должностью. Эти сообщения он назвал «бредом» и «полной ахинеей», добавив, что Олимпийская хартия прямо разрешает министрам возглавлять национальные комитеты, если они избраны в установленном порядке.

Происхождение подобных слухов он объяснил «вбросами внутренних оппонентов». По его словам, такая модель действует и в других странах. В частности, в Китае олимпийский комитет возглавляет министр спорта, а в Саудовской Аравии, Азербайджане и Таджикистане эти посты занимают первые лица государств.

Главным стартом 2026 года для российских спортсменов, по оценке Дегтярева, станет Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. Она пройдет с 1 августа по 30 сентября в семи регионах страны. Ожидается участие 14 тысяч спортсменов, а также двух тысяч судей и тренеров; соревнования охватят все олимпийские дисциплины и самбо.

Именно по итогам Спартакиады будут формироваться предварительные списки на отбор к Олимпиаде-2028, поэтому, как подчеркнул Дегтярев, на старт выйдут сильнейшие.