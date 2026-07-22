Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ стало результатом давления Великобритании на президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал директор частной компании военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын. По его словам, украинского генерала выбрали прежде всего за политическую лояльность.

Смена главкома произошла на фоне политического кризиса после отставки министра обороны Михаила Федорова. 12 июля Верховная рада отправила в отставку правительство Юлии Свириденко, включая Федорова. Его уход вызвал протесты в нескольких украинских городах.

Их участники требовали вернуть бывшего министра и отправить в отставку Сырского, с которым, по данным СМИ, конфликтовал бывший глава Минобороны. Организаторы акций дали президенту срок до 24 июля, пригрозив в противном случае объявить общенациональную бессрочную забастовку. Драпатый публично поддерживал Федорова.

В итоге Зеленский отправил Сырского в отставку 21 июля. Генерал, комментируя это решение, в соцсетях сообщил, что его работа — это «война». «Должности меняются, а этот принцип — нет», — заявил он. Главкомом ВСУ он стал в феврале 2024 года, до этого с 2019 года возглавлял Сухопутные войска ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смена командующего вряд ли изменит ситуацию на фронтах, поскольку российские войска продолжают наступление по всей его ширине.

Драпатому 43 года, в 2004 году он окончил Харьковский институт танковых войск. Известность он получил в 2014 году в Мариуполе, возглавив колонну БМП для спасения окруженных полицейских, — машина на скорости протаранила баррикаду, что принесло ему прозвище «командир летающей БМП». Ранее Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками после ракетного удара по военной базе, в результате которого погибли и были ранены украинские военнослужащие. Зеленский отставку не принял и назначил его командующим Объединенными силами.

По мнению Криницына, назначение Драпатого продиктовано не профессиональными, а политическими соображениями.

«Это один из элементов игры. Как мы знаем, Драпатый — это агент британской разведки, а MI-6 охраняет Зеленского, контролирует его каждый шаг. Сырский был популярен в армии, и это была большая опасность для Зеленского. Сейчас британцы искусственно принудили Зеленского поменять командующего. <…> Драпатый больше выбран не как специалист, не как полководец, а как рука британцев, которые этим щелкнули по носу Зеленскому и ткнули его в навоз, сказали: “Ты полностью под нашим контролем, парень, и будешь делать так, как говорим мы­”», — сказал он.

По его утверждению, Драпатый «ничем знаменательным не отличался».

«Он полностью потерпел фиаско под Курском, сбежал оттуда, бросив своих солдат <…>. Ну и еще он известен тем, что в Мариуполе на БМП таранил препятствия, баррикады, где стояли гражданские люди, рискуя жизнями, показательно разбивал эти баррикады», — сказал Криницын.

Собеседник RTVI не исключил, что военная подготовка Драпатого могла быть слабее, чем у его предшественника.

«Сырский закончил Московское общевойсковое училище. В то время еще преподавали грамотные ветераны, афганцы, где-то были еще вольнонаемные преподаватели с Великой Отечественной войны. То есть был правильный материал, и, конечно, подготовка была более качественная», — сообщил эксперт.