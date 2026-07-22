Государственная дума 21 июля приняла закон, устанавливающий правила обращения криптовалют в России. Партнер консалтингового бюро «Digital & Analogue Partners» Юрий Брисов в эфире RTVI оценил возможные последствия новых правил.

«Действительно, криптовалюта в какой-то степени допускается к обороту внутри России. Будут официальные российские биржи, официальные российские криптообменники. Любой человек сможет прийти за рубли купить на официальном обменнике криптовалюту и дальше что-то с ней делать. Вопрос, что с ней делать — это уже другой вопрос», — сказал Брисов.

По словам эксперта, три кита, на которых держится весь криптооборот — «абсолютная собственность на криптовалюты, анонимность и трансграничность».

«Абсолютная собственность невозможна, если криптокошельками будут управлять лицензированные посредники. Анонимность невозможна, потому что теперь система «Прозрачный блокчейн» в России будет абсолютно везде работать, реестры ФНС, всё белое, прозрачное и так далее», — рассуждает Брисов.

Трансграничность будет очень сильно ограничена — это связано с международными санкциями, пояснил собеседник RTVI.

«Международные санкции ограничивают абсолютно любые операции с криптовалютой из России. А теперь эти операции будут подсвечены и практически на блюдце с голубой каймой представлены западным системам отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с Россией», — заявил Брисов.

По мнению эксперта, раньше «криптовалюты в России жили в законном, но каком-то своем самостоятельном, обособленном поле», а теперь станут аналогом банковских продуктов.

«Мы переводим деньги в банки, банки являются самостоятельным регулятором, их регулирует ЦБ, их регулируют правоохранительные органы, есть специальный закон о банковской деятельности. Вот примерно такая же история будет с криптовалютами», — полагает Брисов.

ФНС будет видеть «абсолютно все операции с криптовалютой», считает эксперт.

«Раньше можно было держать так называемый некастодиальный кошелек, который находится напрямую в блокчейне и не принадлежит никакой бирже, никакому банку. То есть это ваши личные отношения с блокчейном, о которых никто не знает <…> Раньше это было возможно и это было законно. Сейчас все кошельки будут находиться под контролем авторизованных, лицензированных провайдеров», — сказал Брисов.

«Телеграм-кошельки и все остальные кошельки, P2P- платежи, которые мы сейчас совершаем — все эти сделки станут вне закона, — утверждает эксперт. — И, в зависимости от оборота, вплоть до уголовной ответственности за осуществление таких сделок предусмотрено в законе».

На вопрос, какой следующий шаг могут предпринять российские власти для контроля крипторынка, Брисов ответил:

«Они уже всё предприняли. Предположить более жесткие законодательные меры просто невозможно. Ну, можно только [как] в Китае запретить полностью всю криптовалюту. Но то, что сейчас уже существует — это максимально жесткий режим регулирования криптовалют, который, в принципе, возможен. Он настолько жесткий, что нет никакого смысла вообще продолжать, что бы то ни было делать с криптовалютой в России».