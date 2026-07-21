Госдума в третьем чтении приняла закон, который создает в России комплексное правовое регулирование оборота криптовалют, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 340 депутатов, воздержались — пять парламентариев.

«В определенном смысле это исторический закон. Некоторые данные говорят о том, что больше 10 трлн рублей — оборот этого инструмента, но он никак не регулируется. Вернее, есть спецрежим, но в нем небольшой оборот по сравнению с тем, который существует нелегально. Законопроект как раз регулирует этот рынок», — сказал во время заседания глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

С одной стороны, закон создает возможности в рамках юрисдикции России легально обращать эти инструменты, зарабатывать на операциях, отметил депутат. С другой стороны, продолжил он, закон создает «очень либеральный режим для того, чтобы использовать криптовалюты в оплату товаров и других инструментов, которые обращаются на внешнем рынке».

«Закон позволяет привлекать инвестиции в виде криптовалют в нашу экономику, поскольку многие инвесторы из-за рубежа сейчас опасаются инвестировать в наши проекты. А вот через криптовалюты, через цифровые финансовые активы, которые мы запускаем в свободное обращение этим законопроектом, мы рассчитываем, что иностранные инвесторы будут активно осуществлять работу на российском рынке, инвестируя, например, золото, другие металлы в проекты, связанные с этим направлением развития экономики», — заявил Аксаков.

Россия с принятием закона опоздала на пять лет, однако он нуждается в доработке, заявил во время заседания депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Вызывает серьезные опасения право нерезидентов из недружественных стран легально приобретать цифровую валюту без каких-либо ограничений по лимитам и свободно выводить ее за рубеж, включая зачисленные на криптокошельки иностранных бирж и некастодиальные кошельки, притом что действуют определенные ограничения для нерезидентов из недружественных стран по переводу денежных средств», — отметил Луговой.

Закон вводит инфраструктуру легального крипторынка. Организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники: организатор торговли — на организованных торгах, брокеры — по поручениям клиентов, управляющие — в доверительном управлении, организации по обмену цифровых валют (криптообменники).

Цифровые депозитарии будут вести деятельность по учету и хранению цифровых валют. Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 млн рублей, включенное в реестр ЦБ, до 1 июля 2027 года допускается работа без включения в реестр.

Закон запрещает расчеты криптовалютой внутри России, ей нельзя оплачивать товары, работы и услуги. Также запрещена реклама таких платежей, исключение сделано для расчетов по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, майнингового вознаграждения, оплаты сетевых комиссий, а также оплаты криптовалютой ценных бумаг, других цифровых валют и цифровых прав.

К публичным торгам на бирже допускаются только криптовалюты, отвечающие критериям ЦБ: средняя капитализация свыше 5 трлн рублей и среднедневной объем торгов свыше 1 трлн рублей за два года.