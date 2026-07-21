Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничит ввоз в Россию подкарантинной продукции пяти экспортеров из Узбекистана, у которых зафиксировано наибольшее число нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мера касается отдельных поставщиков, а не всего импорта из республики. Основной объем товаров от этих компаний составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты.

Решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов при поставках продукции из Узбекистана — только с начала 2026 года их обнаружили 132 раза.

Среди выявленных организмов — вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы. В ведомстве считают, что систематические нарушения подтверждают недостаточную эффективность узбекистанской системы контроля за безопасностью продукции, поставляемой на российский рынок.

Ранее в июле территориальные управления Россельхознадзора задержали две зараженные партии фруктов из республики.

14 июля управление по Оренбургской области выявило в партии нектаринов весом 41,3 т с узбекских складов временного хранения ООО «Уралкомплект» и ООО «Сервис-Продукт» карантинного вредителя — восточную плодожорку; ввоз партии запретили, а виновных привлекли к административной ответственности.

В тот же день управление по Саратовской, Самарской и Пензенской областям обнаружило в другой партии — более 20 т абрикосов — бурую монилиозную гниль, способную при благоприятных условиях уничтожить до 90% урожая косточковых культур; продукцию запретили выпускать в оборот и обязали собственника вернуть или уничтожить груз.