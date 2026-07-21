Законопроект, повышающий размер выплат по больничным, разработали депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов, передает корреспондент RTVI.

Парламентарии предлагают существенно снизить барьер, который ограничивает размер пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от стажа.

«Мы считаем, что существующая градация зависимости размеров выплат от страхового стажа (восемь лет, от пяти до восьми лет, до пяти лет) не в полной мере отражает современные реалии рынка труда и требует корректировки», — сказал RTVI Афонин.

Сегодня люди значительно чаще меняют место работы, отрасль или форму занятости, при этом длительность страхового стажа далеко не всегда объективно отражает их трудовой вклад и уровень квалификации, отметил автор изменений.

«Поэтому КПРФ разработала законопроект, который сокращает необходимые для получения выплаты сроки страхового стажа. Согласно нашим предложениям, при наличии стажа в пять и более лет больничный оплачивается в размере 100% среднего заработка, при наличии стажа от трех до пяти лет выплата составляет 80% среднего заработка, а при стаже до трех лет — 60% среднего заработка», — рассказал Афонин.

Парламентарий сказал, что «в условиях растущей инфляции значительное снижение дохода на больничном, когда человеку надо не только покупать еду и оплачивать счета, но еще и покупать лекарства, размер выплат имеет огромное значение».

«Очень часто сотрудники просто боятся оформлять больничный лист и продолжают выходить на работу, заражая коллег и принося тем самым гораздо больше убытков компании, бюджету и экономике в целом, чем если бы они спокойно лечились дома», — заявил собеседник RTVI.

Принятие закона позволит повысить уровень социальной защиты работников, создать более справедливую систему начисления пособий и обеспечить соответствие системы современным реалиям рынка труда, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту (имеется в распоряжении RTVI).