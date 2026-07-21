Американцы по-прежнему интересуются поездками в Россию и даже подают заявки в том числе на туры в республики Северного Кавказа — Дагестан, Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Об этом RTVI рассказал заместитель генерального директора туроператора «Интурист», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по въездному туризму Александр Мусихин. Также, по данным собеседника RTVI, еще в 2025 году, пока ЕС не принял 19-й пакет санкций, запрещающий организованные туры в Россию, сюда приезжали и некоторые группы из таких стран, как Болгария и Италия.

Как рассказал Александр Мусихин, туристы из США по-прежнему приезжают в Россию.

«Индивидуалы путешествуют, причём очень активно. Даже есть заявки — и не только в центральную часть России, но и в том числе на Кавказ. Там заявки прямо по четырём республикам — Дагестан, Ингушетия, Чечня, [Северная] Осетия», — привел Александр Мусихин данные «Интуриста».

По его словам, многое будет зависеть от ситуации с авиарейсами — насколько они будут выполняться, не будет ли отмен.

«Но интерес есть, и брони есть. Надеюсь, что они материализуются в дальнейшем», — отметил собеседник RTVI.

Он также уточнил, что «речь не идёт о каком-то устойчивом потоке — это буквально три-четыре группы в год, но тем не менее запросы поступают».

Среди стран, из которых приезжают туристы в Россию, остается, например, Япония.

«Да, приезды фиксируются, японцы ездят активно — но не [большими] группами, а больше мини-группами или индивидуально. Был перерыв во время пандемии, но сейчас туристы из Японии снова приезжают», — поделился Александр Мусихин с RTVI.

По его данным, жители Японии добираются до России «в основном авиакомпаниями стран Персидского залива с пересадками», прямых рейсов между странами сейчас нет.

Даже после февраля 2022 года в России наблюдались и некоторые организованные туры из стран ЕС.

«И в 2025 году мы принимали группы из Болгарии, из Италии. Но дело в том, что после введения 19-го пакета санкций — это была осень прошлого года, все организованные группы перестали бронироваться. Всё, что ранее было забронировано, аннулировалось», — рассказал Александр Мусихин.

При этом он уточнил, что туров из стран Евросоюза «в принципе было немного».

«То есть это был не то чтобы поток, но это были единицы. Так что дальнейшее ужесточение каких-то моментов вряд ли изменит картинку въездного туризма в Россию, потому что цифры [тургрупп из ЕС] были слишком маленькие», — заключил собеседник RTVI.

Также заместитель гендиректора «Интуриста» рассказал RTVI, что топ-3 стран, откуда в Россию приезжают иностранные туристы, в 2026 году составили Китай, Вьетнам и Турция. Также в первую пятерку вошли Саудовская Аравия и Индия.