Аэропорт Внуково выкупит у Шереметьево 25,01% компании, контролирующей Домодедово, поскольку новому владельцу актива сложно в одиночку нести его высокую долговую нагрузку. Таким мнением с RTVI поделился исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Если на начало года объем долговой нагрузки оценивался примерно в 70 млрд рублей — речь идет о компаниях, входящих в периметр Домодедово, — то по сообщению, опубликованному сегодня, он составляет порядка 75 млрд. При нынешних ставках заимствования только обслуживание этого долга, процентные платежи исчисляются миллиардами рублей в год. Поэтому возможность разделить долговую нагрузку с другим инвестором, очевидно, является резонным решением для владельца компании “Перспектива”, то есть для владельцев аэропорта Шереметьево», — пояснил он.

Внуково получит долю в 25,01% в ООО «Перспектива», которому принадлежат компании аэропорта Домодедово. Размер вложений составит 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении сторон. Юридически сделка пройдет через увеличение уставного капитала: Внуково внесет в него деньги на основании заявления о принятии в состав участников «Перспективы». До этого компания полностью принадлежала Шереметьево.

Пантелеев напомнил, что владельцы Внуково и раньше интересовались Домодедово.

«Ранее, судя по сообщениям СМИ, шли прямые переговоры между владельцами Внуково и Домодедово, но тогда не удалось сойтись по цене. То, что в итоге этот живой интерес обратился в реальную сделку, вполне логично. Владельцы и инвесторы аэропортов Шереметьево и Внуково видят перспективу превращения Домодедово в рентабельный актив, но отлично понимают, что до этих времен нужно дожить. А прежде необходимо решить вопрос с высокой долговой нагрузкой компаний, входящих в периметр Домодедово, снизить издержки и попытаться выйти хотя бы в ноль», — продолжил собеседник RTVI.

Совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев еще 30 июля 2025 года говорил о готовности инвестировать в Домодедово. До его перехода государству он вел переговоры с прежним владельцем аэропорта Дмитрием Каменщиком, но тот не принял предложение, писал РБК.

Сами участники сделки назвали ее корпоративным альянсом, призванным стабилизировать работу и финансы Домодедово. Партнеры планируют объединить управленческий опыт и технологии, сократить расходы, повысить качество обслуживания и расширить возможности для авиакомпаний.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко охарактеризовал привлечение Внуково как «последовательное и продуманное решение» в рамках оздоровления Домодедово. По его словам, проведенная экспертиза показала, что аэропорт остается «крайне сложным объектом с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками».

Совокупные затраты и обязательства, связанные с приобретением актива, Василенко оценил в 141 млрд рублей. Из них 66 млрд Шереметьево заплатило на аукционе из собственных средств, еще 75 млрд приходится на долги Домодедово, которые предстоит погасить.

Ванцев назвал главной целью сотрудничества повышение эффективности московского авиаузла и качества обслуживания пассажиров и перевозчиков. По его словам, Внуково и Домодедово сопоставимы по масштабам и пассажиропотоку. Новый участник готов поделиться опытом технического обслуживания самолетов, управления грузовым комплексом, организации кейтеринга и обработки багажа.

Пантелеев также ожидает экономии от совместных закупок и унификации оборудования.

«Унификация парка специальной аэродромной техники позволит ощутимо снизить расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. Это весьма актуальная задача в нынешних условиях. Помимо совместных закупок, можно масштабировать использование программных продуктов, которые, например, созданы IT-подразделениями Шереметьево. Здесь синергетический эффект в части снижения издержек может быть даже выше, чем очень рискованный эффект от согласования тарифной политики в отношении авиакомпаний», — считает он.

При этом сделка и дальнейшее взаимодействие столичных аэропортов, по оценке специалиста, окажутся под вниманием Федеральной антимонопольной службы.

«Если на деятельность операторов аэропортов направят жалобу в ФАС, изучение ситуации будет предельно пристальным. Поэтому любые попытки сыграть в картельный сговор, очевидно, будут строго пресечены», — сказал Пантелеев.

Экономист Николай Кульбака назвал происходящее концентрацией активов. Он предположил, что Шереметьево потребовался партнер, располагающий дополнительными средствами, однако счел преждевременными выводы о возможном изменении тарифов.

«О тарифах сказать пока сложно. А конкуренция… Понимаете, у нас и так очень монополизированный рынок. Поэтому принципиально сильных изменений мы, скорее всего, не увидим», — сказал Кульбака RTVI.

Структура Шереметьево победила на повторном аукционе по продаже Домодедово 29 января 2026 года, предложив 66,133 млрд рублей. Внуково также участвовало в торгах, но не стало повышать ставку из-за цены, сообщало РИА Новости. Договор купли-продажи стороны подписали 9 февраля, писал «Интерфакс».

До этого группа принадлежала Дмитрию Каменщику. В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил компании Домодедово в доход государства. Надзорное ведомство утверждало, что Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган, будучи резидентами других стран, контролировали стратегическое предприятие без необходимого согласования.