Арбитражный суд Московской области на заседании 17 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил активы владеющего активами аэропорта Домодедово»‌ ООО «ДМЕ холдинг» в доход государства​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌​​. Решение подлежит немедленному исполнению, уточняют СМИ.

Судебные слушания по иску, поданному в конце января 2025 года, проходили в закрытом режиме. В феврале Арбитражный суд арестовал все имущество компаний группы «Домодедово», принадлежащее двум бенефициарам — Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.

Тогда же аэропорт фактически перешел под управление Росавиации. В пресс-службе Домодедово сообщали RTVI, что юридическая структура управления и руководство аэропорта остались без изменений.

«Руководство воздушной гавани и в предыдущие годы предоставляло доступ сотрудникам государственных контролирующих органов к необходимой документации аэропорта. Аэропорт Домодедово как добросовестная компания и далее не собирается препятствовать сотрудникам государственных органов в исполнении их служебных обязанностей», — заверяли в пресс-службе.

В группу «Домодедово» входят 25 организаций, общая стоимость которых оценивается более чем в 1 трлн рублей. В иске Генпрокуратуры указывалось, что эти активы незаконно попали под иностранный контроль со стороны Когана, Каменщика и их офшорных структур. В ходе проведенной ведомством проверки также выяснилось, что с 2021 по 2023 годы бенефициары группы под предлогом погашения займов вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово.

Валерий Коган — уроженец Мариуполя (Жданова), в 2004 году возглавил наблюдательный совет аэропорта Домодедово. Деловые СМИ неоднократно писали о приобретенной им дорогой недвижимости в США и Израиле. Дмитрий Каменщик родился в Екатеринбурге (Свердловске), его состояние оценивается в 1,5 млрд долларов. Недавно Forbes поместил его на шестое место рейтинга самых убежденных холостяков России.