Аэропорт Домодедово фактически перешел под управление Росавиации по определению Арбитражного суда Московской области по иску Генпрокуратуры. Руководству воздушной гавани запрещено принимать решения и отчуждать активы компаний группы «Домодедово», открывать новые счета или останавливать его деятельность.

«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу», — заявили в суде.

Ранее о том, что управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации, сообщали «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу.

Иск Генпрокуратуры к 32 юридическим и физическим лицам, связанным с воздушной гаванью, был зарегистрирован судом 28 января.

«Коммерсантъ» писал, что перед подачей иска надзорный орган провел проверку порядка приватизации объектов в аэропорту. По данным источника «Ъ», цель иска — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет Домодедово.

«Ведомости» сообщили подробности иска. По данным газеты, Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг» (владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово»), а также признать недействительными решения о редомициляции (смена юрисдикции компании с сохранением бизнес-отношений) некоторых связанных с компанией юрлиц.

Иск был подан к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и главе набсовета Валерию Когану. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области намечено на 28 февраля.

Генпрокуратуры, как уточняют «Ведомости», считает, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под «иностранным контролем». Иск, подчеркивает газета со ссылкой на источник, связан «именно с этим, а не с деприватизацией» Домодедово.

По закону иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено заниматься деятельностью, имеющей «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подчеркивается в иске.

К таким видам деятельности относится обслуживание авиакомпаний и пассажиров, авиационная безопасность и так далее.

Генпрокуратура уточняет, что у Каменщика есть гражданство ОАЭ и Турции, а у Когана — Израиля. Надзорный орган считает, что оба владельца Домодедово «следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике».

«Для этого ими саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», — написано в иске.

Домодедово получил статус международного аэропорта в 1992 году. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток Домодедово составил 13,3 млн человек.