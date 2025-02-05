Московский аэропорт Домодедово продолжает работать в штатном режиме, несмотря на обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, сообщили RTVI в пресс-службе аэропорта. Юридическая структура управления и состав руководства остались без изменений.

«Обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, не оказали негативного воздействия на работу аэропорта. Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, производственная деятельность осуществляется в полном объеме, прием и выпуск воздушных судов обеспечивается в соответствии с расписанием», — отметили в компании.

В Домодедово подчеркнули, что аэропорт соблюдает обязательства перед авиакомпаниями, партнерами и сотрудниками. Также воздушная гавань продолжает взаимодействовать с Росавиацией.

«Руководство воздушной гавани и в предыдущие годы предоставляло доступ сотрудникам государственных контролирующих органов к необходимой документации аэропорта. Аэропорт Домодедово как добросовестная компания и далее не собирается препятствовать сотрудникам государственных органов в исполнении их служебных обязанностей», — добавили в пресс-службе.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Домодедово продолжает обслуживать пассажиров и перевозчиков в штатном режиме, несмотря на поданный Генпрокуратурой иск к владельцам аэропорта. После перехода аэропорта под новое управление его руководству запретили принимать управленческие решения, отчуждать активы группы «Домодедово», открывать новые счета или приостанавливать деятельность.